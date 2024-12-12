Suriye'de işgale devam eden İsrail, Al-Khader kasabasına bayrak dikti

Dünya

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini deviren silahlı muhaliflerin bu hamlesini fırsat bilen İsrail, bölgeyi işgale girişti.

BAŞKENT ŞAM'A YAKLAŞTILAR

Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi 1974'te imzalanan anlaşmayı ihlal ederek işgal eden İsrail, ilerleyişine devam ederek başkent Şam'a 20 km kadar yaklaştı.

KASABAYA İSRAİL BAYRAĞI DİKTİLER

Başta Fransa olmak üzere destekçilerinin de tepki gösterdiği işgal yürüyüşüne devam eden İsrail, Suriye'de tansiyonu daha da yükseltecek bir hamlede bulundu. İsrail askerleri, Golan Tepeleri sınırında yer alan Suriye'nin Al-Khader kasabasında bayrağı göndere çekti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.