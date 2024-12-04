Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi

Geniş Video İzle

Suriye'de Hama kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede rejim güçleriyle çatışan Suriye Milli Ordusu, 20 köyü daha kontrolü altına aldı.

04.12.2024 21:00  Güncelleme: 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan ve Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği Suriye Milli Ordusu (SMO) Hama istikametindeki ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi

20 KÖYDE DAHA KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.

Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi

Kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışmalara devam eden SMO ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da kontrolü altına aldı.

Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Suriye\'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu, Politika, Politika, Güncel, Suriye, Güncel, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • özgür ertul:
    Maşallahu la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim , Tebarekallahu ahsenul halıkin ! WELL DONE , KEEP UP THE GOOD JOB !.. 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
09:17 Akaryakıta indirim yapıldı Fiyat değişikliği ekrana yansıdı Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 22:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.