Suriye\'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi

Dünya

"Bundan sonra senin Sedat Peker\'in benim"

28 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan ve Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği Suriye Milli Ordusu (SMO) Hama istikametindeki ilerleyişini sürdürüyor.

20 KÖYDE DAHA KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.

Kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışmalara devam eden SMO ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da kontrolü altına aldı.