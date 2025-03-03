Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın - Son Dakika
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Dünya

Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

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Suriye'de bantlanmış ve yıpranmış haldeki Türk Lirası'nın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

03.03.2025 15:28
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Suriye'de kullanılan Türk Liralarının eski ve yıpranmış hali sosyal medyada gündem oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, bantlanmış, yıpranmış ve eskimiş banknotların hala dolaşımda olduğu görüldü.

Özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerde yaygın olarak kullanılan Türk Lirası'nın bu durumu, ekonomik sıkıntılar ve para tedariği konusundaki zorlukları gözler önüne serdi. Gönderinin altına "Lidyalılar şok", "5 liraya 5 liradan dahafazla bant harcamışlar", "Bizim paraya bak resmen dinar olmuş", "Hunharca harcamışlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Son Hali, Ekonomi, Suriye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sk 06:
    zaten değeri yok 2200 tl ile bir koli yumurta alınmıyor 77 42 Yanıtla
    2129816:
    okadarmi pahalı orda 0 0
  • Cenk:
    BİZ ZATEN TEK 200 TL KULLANIYORUZ. ODA BİR KİLO TAVUK. 3-4 TANESİ BİR KİLO ET ZOR ALIR. 90 9 Yanıtla
  • Ali Ayaş:
    IMF e borç verdiklerimizdir 92 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    kagıdı azdaha kalıtelı bassalar 45 2 Yanıtla
  • Furkan Selvi:
    Hepsi basımdan yeni çıkmış oluncada bi işe yaramıyor zaten. 2 seneye yerlerde çöp olarak görürsünüz tlyi 36 4 Yanıtla
  • Osman Bal:
    neden başka ülkelerde kağıt para plastik 14 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    depremde topladiklaridir enkaz iclerinden 2 1 Yanıtla
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