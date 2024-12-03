Suriye\'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

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Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ın da tamamını ele geçirdi.

Rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına alan muhalifler ilerleyişini sürdürürken bölgede dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Türkiye'nin Esad'a yapılan çağrının yanıtsız kalması, muhaliflerle uzlaşılmaması, İdlib'de son olarak sivil ölümleri, Ukrayna ve İsrail merkezli savaş noktalarının etkisiyle karışan Suriye için 3 aylık bir hazırlık yapan Milli İstihbarat Teşkilatı tam kadro sahaya indi.

Hürriyet Yazarı Hande Fırat, Suriye'de yaşananlar için içinden çıkılmaz, yüksek gerilimli durumları ifade eden "Meksika Çıkmazı" tanımını yaparken sözlerini şöyle sürdürdü; "Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın başkanlığında üç aydır daha da yakından izlediği sahaya göre hem diplomatik hem de istihbarat çalışmaları ile her türlü hazırlığını yaptı. HTŞ'nin harekete geçmesinin ardından ve Suriye sahasındaki tüm aktörlerin de pozisyon alacağı öngörüsünden hareketle istihbarat teşkilatı da tam saha alana indi.

Rusya ile yaklaşık beş yıl önce yapılan Soçi mutabakatına göre Fırat'ın doğusundan terör örgütü unsurları temizlenecekti. Ancak Rusya bu sözü tutmadı. HTŞ ve muhaliflerin İdlib'te fitili ateşlenen ilerleyişi ile birlikte Ankara Tel Rıfat için harekete geçti. MİT operasyon ekipleri ile tam kadro sahaya indi. Temel hedef Tel Rıfat'ın terör örgütünden tamamen temizlenmesi. Bunun için SMO'yu sahada yönlendirip, destek veriyor."