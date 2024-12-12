Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

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Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Muhaliflerin kontrolünde olan ülkede artık piyasa ekonomisine geçileceği bildirilirken Suriye Lirası da iyice değersizleşti. Peki 1 doların 13.100 Suriye Lirası'na denk geldiği ülkede memur maaşı ve asgari ücret ne kadar?

12.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:34
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Suriye'de Esad ailesinin on yıllarca süren baskıcı yönetiminin, Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki saldırıyla birkaç haftada yıkılması ülkenin geleceğine dair büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ülkeye hangi örgütün hakim olacağı belirsizliği sürerken, resmi para birimi "Suriye lirası" dibe vurdu. Suriyeliler TL kullanmaya başladı.

SERBEST PİYASA REJİMİNİ BENİMSEYECEKLER

Esad'ın devrilmesinin ardında yeni hükümet kuruldu. Hükümetin yeni başbakanı ve yönetim kabinesi esas olarak İdlib'i yöneten Kurtuluş Hükümeti'ne mensup isimlerden oldu. Başbakan Muhammed el-Beşir, yeni kurulacak yönetim sisteminin nasıl olacağı hakkında üstü kapalı mesajlar verdi. Merak edilen bir konuda da nasıl bir ekonomik düzen kurulacağı… Şu ana kadar gelen mesajlar serbest piyasa rejiminin oluşturulacağı yönünde....

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

CANLI YAYINDA PARALARINI YAKTILAR

Dün televizyonlarda, Şam Emevi Meydanı'ndan canlı yayınlar yapılırken oradaki Suriyelilerin ellerindeki Suriye liralarını yaktıkları görüldü. Bu görüntülerden, üzerinde Esad'ın fotoğrafları yer alan Suriye lirasının artık değerinin dibe vurduğunu ve neredeyse kağıt parçası haline geldiği anlaşıldı. İnsanlar, bunun yerine şu an Türk lirası kullanıyor. Ellerinde doları olanlar da bozdurarak Türk lirası alıyor.

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

ABD'NİN SEZAR YAPTIRIMI

Suriye lirasının değerinin, özellikle 2020 yılında büyük bir değer kaybı yaşadığı biliniyor. Bu yılda ABD, Şam'a karşı Sezar yaptırımlarını uygulamaya koydu. 1 dolar 1000 Suriye lirasına karşılık gelirken, Sezar yaptırımlarından kısa süre sonra 4000 Suriye lirası seviyesine yaklaşmıştı.

ESAD REJİMİ BÖLGESİNDEKİ PİYASALARDA SON DURUM;

  • 1$=13.100 Suriye Lirası
  • 1€=14.442 Suriye Lirası
  • 1₺= 486,25 Suriye Lirası

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

  • Asgari Ücret: 92.970 SYP = 7.1$
  • En yüksek memur maaşı: 150.000SYP = 11.45$
Suriye\'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

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Son Dakika Dünya Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Hakan Kan:
    üç sıfır atsınlar.onuda biz mi söyleyecez?sizde bi ekonomist getirin başa,refaha erin. 156 12 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    Bizim ekonomist recebi götürün düzeltir hemen 82 29 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Sarayda yaşayanların hepsi ülkenin parasıyla ya kaçıyor yada abd de kendine vakıf kurup servetini ülkenin parasını oraya aktarıyor halklarda bize ne kadar sadaka vercekler diye onu tartışıyor 79 13 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    Nebati Şaşmazı geçici olarak verebiliriz lazımsa orayıda halleder gözlerindeki ışıkla 53 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bizede uygulayın ölelim kurtulun 40 2 Yanıtla
  • Celal Esen:
    İşte mükemmel habercilik Suriye vatandaşı elindeki doları bozdurup TL ye çeviriyor. Almanya bizi kıskanıyor sözünün bi üst versiyonu 25 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu imkansız, günlük ücrettir bence. Eğer gerçekse halk yıllarca sefalet içinde yaşamış. Düşünsene gurbete gelen işçi 400 dolar alsa ve 1 aylık maaşı ile geri dönse yıllarca kral gibi yaşar. 31 0 Yanıtla
  • kayserili:
    BİZDE Bİ NEBATİ VARDI ONU SİZ ALIN EKONOMİNİZİ ŞAHLANDIRSIN :) 19 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    3 sifir atin bakalim ne oluyor 18 2 Yanıtla
  • Faruk AK:
    Vatanı satan sever O senin halt etmen aynı zamanda şey yemen 4 2 Yanıtla
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