Suriye\'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de Esad ailesinin on yıllarca süren baskıcı yönetiminin, Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki saldırıyla birkaç haftada yıkılması ülkenin geleceğine dair büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ülkeye hangi örgütün hakim olacağı belirsizliği sürerken, resmi para birimi "Suriye lirası" dibe vurdu. Suriyeliler TL kullanmaya başladı.
Esad'ın devrilmesinin ardında yeni hükümet kuruldu. Hükümetin yeni başbakanı ve yönetim kabinesi esas olarak İdlib'i yöneten Kurtuluş Hükümeti'ne mensup isimlerden oldu. Başbakan Muhammed el-Beşir, yeni kurulacak yönetim sisteminin nasıl olacağı hakkında üstü kapalı mesajlar verdi. Merak edilen bir konuda da nasıl bir ekonomik düzen kurulacağı… Şu ana kadar gelen mesajlar serbest piyasa rejiminin oluşturulacağı yönünde....
Dün televizyonlarda, Şam Emevi Meydanı'ndan canlı yayınlar yapılırken oradaki Suriyelilerin ellerindeki Suriye liralarını yaktıkları görüldü. Bu görüntülerden, üzerinde Esad'ın fotoğrafları yer alan Suriye lirasının artık değerinin dibe vurduğunu ve neredeyse kağıt parçası haline geldiği anlaşıldı. İnsanlar, bunun yerine şu an Türk lirası kullanıyor. Ellerinde doları olanlar da bozdurarak Türk lirası alıyor.
Suriye lirasının değerinin, özellikle 2020 yılında büyük bir değer kaybı yaşadığı biliniyor. Bu yılda ABD, Şam'a karşı Sezar yaptırımlarını uygulamaya koydu. 1 dolar 1000 Suriye lirasına karşılık gelirken, Sezar yaptırımlarından kısa süre sonra 4000 Suriye lirası seviyesine yaklaşmıştı.
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