Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Geniş Video İzle

Suriye'de rejim karşıtı muhalif gruplar Halep kent merkezine girerek, belediye binası ve polis merkezini ele geçirdi. Rejim kuvvetlerinin de çekilmeye başladığı Halep'te, tutuklu mahkumlar muhalifler tarafından serbest bırakıldı. Bölgeden gelen görüntülerde muhaliflerin Halep'teki camilerden ezan okumaya başladığı, kamu binalarını ele geçirdiği görüldü.

29.11.2024 23:39  Güncelleme: 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girdi.

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

BELEDİYE BİNASI VE POLİS MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı. Muhalifler, burada bulunan Halep polis merkezini ve belediye binasını da ele geçirdi. Hapishanelerde tutuklu bulunan mahkumlarda silahlı gruplar tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda muhaliflerin ele geçirdiği bölgelerde yer alan camilerden ezan okumaya başladığı görüldü.

HALEP VE İDLİB'DE 3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

NELER OLMUŞTU?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı. Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Operasyon, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Kamu, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ercan Durmaz:
    elhamdülillah 1 4 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Muhalifler değil islami terör örgütü Daesh sadece ismini değiştirdi vedette Türkiye tarafindan finanse ediliyor 3 1 Yanıtla
  • Kaan Kaan:
    Ahmet ne o acıdımı Halep şiileirin değil sunnilerindir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma “Karşınızda enayi mi var“ Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
09:10 Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 00:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.