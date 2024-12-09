Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti

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Suriye'de rejimi deviren muhalifler, Beşar Esad yönetiminin askere aldığı Suriye vatandaşları için genel af ilan etti.

09.12.2024 18:59  Güncelleme: 19:13
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Suriye'de muhalifler sadece 12 gün süren operasyonla 61 yıllık Baas rejimini devirdi. Silahlı muhalifler başkent Şam'ı da ele geçirirken, ülkenin devrik lideri Beşar Esad çareyi Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçmakta buldu.

ASKERLER, SURİYE'DEN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Rejimin devrilmesinin ardından Suriyeli askerler de ülkeden kaçış yolları aramaya başladı. Bir kısmı Irak gibi komşu ülkelere kaçarken, muhaliflerden dikkat çeken bir adım geldi.

MUHALİFLER, GENEL AF İLAN ETTİ

Silahlı muhalifler, Esad Yönetimi tarafından askere alınan Suriye vatandaşları için genel af ilân etti. HTŞ lideri Colani, yaptığı konuşmalarda intikam güdüsüyle hareket etmeyeceklerini ve bütün herkese hoşgörü ile yaklaşacaklarını açıklamıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye\'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti

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Son Dakika Dünya Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti - Son Dakika

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