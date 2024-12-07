Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye\'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam\'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler adım adım Şam'a doğru ilerliyor. Rejim karşıtı gruplar Humus, Dera ve Suveyda'nın ardından son olarak El Sanameyn kentini de ele geçirdi. Muhaliflerin komutanı Şam'a 20 kilometre uzaklıkta olduklarını söyledi.

07.12.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerlemiş, Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirmişti.

MUHALİFLER ŞAM'A GİRMEK ÜZERE

Silahlı muhalif grupların ilerleyişi aralıksız devam ederken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kentleri bir bir ele geçiren muhalif gruplar, başkent Şam'a yaklaştı. Son olarak rejim karşıtları, El Sanameyn kentini de ele geçirdi. Muhaliflerin komutanı Şam'a 20 kilometre uzaklıkta olduklarını söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Güncel, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selami Karagülle:
    MEĞER SURİYELİ LER ÜLKELERİNE GİTSİN DİYENLERLE ESED İ DESTEKLEYENLER AYNI AYNI ZİHNİYETMİŞ YARIN ÇIKIP SURİYE LİLER ARTIK ÜLKEMİZDE KALSIN ÇÜNKİ SURİYEDE ARTIK TERÖR DEVLETİ VAR DERLERSE HİÇ ŞAŞIRMAM 12 16 Yanıtla
  • Süleyman Karadaş:
    Otobüsle gitseler bundan uzun sürer di Şama varmalari. 14 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eset nerde acaba yaşıyormu 8 8 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Maşallah ne kadar hızlı ele geçirdiler suriyeyi. İnşallah aynı hızda Türkiyeden geri dönerler. 9 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücretin enflasyon karşısında ki durumunu Esad bire bir yaşıyor la kaç gün sürdü 5 3 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Sizi Kıyamet öncesi büyük fitneye karşı uyarıyoruz!, Şam'a yaklaşan Çetelerin Süfyan'a hizmet eden ve Ortadoğu'yu batıya teslim için çalışan örgütler olduğunu ilan ediyoruz! Süfyan? Şam a doğru ilerleyen tayfanin ve yönetimin firnesi Ortadoğu'yu ateşe atacaktır! Büyük yıkım geliyor.. Allah'ın gazabı yeryüzüne iniyor 4 4 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Süfyan Şam'a dokunduğunda yeryüzünde Allah'ın gazabına düçar olacaklar! Gafiller, CEHENNEME Susamışlar! 3 3 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    ESED Suriye'nin başındadır ve savunmaktadır! Onun Canını Allah c.c. verdi, hiç şüphesiz o alacaktır! Süfyan trolleri,sizi ahiret yurdunda bulacağız ve Yakanizdan tutup Allah'ın huzuruna getireceğiz ve davacı olacağız! 3 3 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Buradan ESED'i devirmeye giden Süfyan çetesini destekleyenlerin neredeyse tamamı yurtdışından ve işbirlikçi trollerden oluşuyor! ABD nin ne işi var diyen birisini görmedik daha? Allah'ın lanetine uğrayın gafiller! 3 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Allah'ın gazabı gelmeden Suriye'yi terk edin ey! Süfyan tayfası,ey! bozguncular! Ey! GAFİLLER! 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
16:55 Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti Görüntüler kan dondurdu Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:33 İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 14:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.