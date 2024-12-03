Suriye'de muhalifler Hama'ya ilerliyor: Birçok nokta ele geçirildi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de muhalifler Hama'ya ilerliyor: Birçok nokta ele geçirildi

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Suriye'deki çatışmalar devam ederken muhalif gruplar dikkatini Hama'ya çevirdi. Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama'nın dış mahallelerine kadar giriş yaptı. Esad güçleri, il merkezine çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk etti.

03.12.2024 19:28  Güncelleme: 19:42
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Suriye'de 28 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar sonucunda İdlib ilinin tamamına ve Halep kent merkezine hakim olan Suriye Milli Ordusu (SMO), dikkatini Hama'ya yöneltti. Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulan rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahallelerine girdi.

16 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı. Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın kuzeyinde Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf köyleri ve Suran ilçesini kontrol altına aldı.

Esad güçleri ise il merkezine çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk etti.

NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Suriye\'de muhalifler Hama\'ya ilerliyor: Birçok nokta ele geçirildi

Savaş ve Çatışma, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de muhalifler Hama'ya ilerliyor: Birçok nokta ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ZaZa null:
    Htş bağımsız hareket etti bizim sınıra cöreklenmesinler diye mecburen telrıfat tarafına öso girmek zorunda kaldı,sınırı ele gecirirlerse ilerde taşeron olarak kullanılabilirler ve sınırdan sızarak sehirlerde bombalama eylemi yaptırılabilir,devletimiz daima 18 yasında eminim hepsi düsünüldü ki sıradaki hedefe münbiç koyuldu 0 0 Yanıtla
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