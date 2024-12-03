Suriye\'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı

Dünya

Haftalarca bir dakika bile süre vermediğine pişman oldu

Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirdi. Ülkenin en büyük 4. kenti Hama'da ise 16 bölgede kontrol sağlanırken, muhaliflerin Türkiye sınırındaki ilerleyişi sürüyor.

Sıcak çatışmaların devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Tel Rıfat'ta muhaliflerin bir evde teröristbaşı Abdullah Öcalan ve başka teröristlerin posterlerini yırttığı anlar paylaşıldı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.