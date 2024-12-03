Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı

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Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken, bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada Tel Rıfat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin posterlerinin bir evde parçalandığı anlar yayılmaya başladı.

03.12.2024 15:32  Güncelleme: 15:39
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Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirdi. Ülkenin en büyük 4. kenti Hama'da ise 16 bölgede kontrol sağlanırken, muhaliflerin Türkiye sınırındaki ilerleyişi sürüyor.

Sıcak çatışmaların devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Tel Rıfat'ta muhaliflerin bir evde teröristbaşı Abdullah Öcalan ve başka teröristlerin posterlerini yırttığı anlar paylaşıldı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye\'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı

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Son Dakika Dünya Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Emin Aloş:
    ALLAH'INIZA KURBAN 28 0 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    Elinize Yüreğinize sağlık 14 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    Eee,biz sırtımızı ypgeye,dayamıştık,pkk bizi tükürüğüyle boğaçaktı daha imralıya görüşmeye gidiçektik,demlenecektik oldumu şimdi 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Saygılı:
    Bahçelinin aşkı 3 6 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Ah be Türkiye açıklama yapsa ilhak ettik dese. Girse askerlerimiz ne tatlı olurdu 0 0 Yanıtla
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