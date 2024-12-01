Suriye'de muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı. - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı.

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Suriye'de muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı.

01.12.2024 16:30  Güncelleme: 16:41
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Suriye'de başını Heyet Tahrir Şam'ın çektiği silahlı muhalif gruplarla birlikte Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat- Münbiç koridoruna engel olmak için Özgürlük Şafağı operasyonunu başlattı. Tel Rıfat'ı tam kuşatma altına alan SMO, kısa sürede önemli kazanımlar elde etti.

TEL RIFAT'TA MİNNIĞ HAVAALANI TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren SMO, son olarak kritik önemdeki Minnığ Havaalanı'nı PKK/ YPG'li teröristlerden ele geçirdi. SMO, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/ Ypg'li teröristlerle çatışarak ilerliyor.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, PKK/ Ypg'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/ Ypg'den destek istemiş, bu durum PKK/ Ypg'ye alan açmıştı.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/ Ypg güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Münbiç arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu. SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti. Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/ Pkk'lı teröristlerin işgalinde.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Suriye\'de muhalifler, Tel Rıfat\'taki Minnığ Havaalanı\'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı.

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Son Dakika Dünya Suriye'de muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Johny Guitar:
    Biz buna güçlü lider Erdoğan kalın ve fidan diyoruz 22 9 Yanıtla
  • harry can:
    Allah utandırmasın 16 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Yürüyün koçlar.Sıra Fıratın doğusunda 11 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ya Bitsin Artık Bu Zulüm 9 1 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    EYYYY ESED SENKİ YAPILAN ÇAĞRILARA KULAK ASMADIN SANA REİS BİRAN ÖNCE GEL BİR MÜZAKERE YAPALIM DEDİ SEN REİSİ TAKMADIN AMA SONUN SADDAM GİBİ OLACAK 0 0 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    E.Kervancıoğlu çok üzülmüştür 0 0 Yanıtla
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