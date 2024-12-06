Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi. Bölgedeki ilerleyişini sürdüren ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan muhaliflerin başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentine ulaşmasına 5 km kaldı.

06.12.2024 10:58
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi.

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler herhangi bir müdahaleyle karşılaşmazken bölgeden gelen son haber de büyük ses getirdi.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

HUMUS'A 5 KM KALDI

Muhaliflerin başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentine ulaşmasına 5 km kaldığı ifade edildi. Ajanslara göre Esad rejimi Humus'ta ilerleyişi engellemek için kritik noktalara hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

İKİ KENTİN ARASI YALNIZCA 2 SAAT

Humus ile Şam arası 163 km ve yaklaşık iki saatlik mesafede. Muhaliflerin Humus'u da ele geçirmesi durumunda önlerinde Şam'dan önce son durak olan El Nabek vilayeti kalıyor.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynıgün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Suriye\'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

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Son Dakika Dünya Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Osman Gökalp:
    Bahçeli vakit tamam derken şaka yapmıyomuş demekki 34 26 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Sizi bekliyor,gelin gelin! Öyle bir şamar oğlanına döneceksiniz ki, uyandığınizda Cehennemde olmuş olacak zalimlerin ve onlarla işbirliği içerisinde olanların akıbetleri işte budur! 10 32 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Bunlar muhalif değil nato mucahİTleri teröristlerdir. 9 17 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    halk destek veriyor anlaşılan 10 1 Yanıtla
  • murat devrim:
    Esad muhalifleri üzerine cekerek bir savaş taktiği uyguluyor şam kapısına dayandıklarında havadan ve karan hepsini temizlicek 4 5 Yanıtla
  • null:
    Bu büyük bir halk direnişi gibi görünüyor,koltuk sevdası bir milleti ne hale getirdi.. 6 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Allah'ın yardımı inananların üzerine olacaktır! Bu cuma Hayri hürmetine Suriye 'yi zalimlerden kurtar ya Rabbi. İşbirlikçilerinin oyunlarını iptal eyle.. Sen herşeyi en iyi gören ve bilensin ya Rabbi.. Kaim olan 'i gönder.. 4 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    SURİYE zalimlere ve işbirlikçi ahinlere CEHENNEM yurdudur! Tok başlarına yıkıldığında,hiç kimse Allah'ın gazabından ahirete ise azabından kurtulamayacaktir! 3 2 Yanıtla
  • özgür ertul:
    GOD WILLING ! ISLAMIC MOVEMENT CANNOT BE SILENCED ! İNŞALLAHU LA HAVLE VE LA GUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM ! İSLAMİ HAREKET ENGELLENEMEZ ! 2 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    esatin bi planı vardır toplu infaz yapacak. Devlet güçlerinin bu kadar hızlı geri çekilmesi normal değil 1 1 Yanıtla
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