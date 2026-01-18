''Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?'' sorusuna Şara'dan net yanıt - Son Dakika
Dünya

''Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?'' sorusuna Şara'dan net yanıt

\'\'Suriye\'de özerk yönetim sona eriyor mu?\'\' sorusuna Şara\'dan net yanıt
18.01.2026 20:53
\'\'Suriye\'de özerk yönetim sona eriyor mu?\'\' sorusuna Şara\'dan net yanıt
Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/PYD arasında ateşkes anlaşması sağlanması sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ''Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?'' sorusuna yanıt verdi. Şara verdiği yanıtta ''Kesinlikle. Suriye devleti tek bir devlettir ve karar merkezi tektir. Suriye kurumları, Suriye coğrafyasının tamamına girecek ve bölgedeki tüm unsurları kapsayacaktır'' ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖZERK YÖNETİM SORUSUNA YANIT

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Şara verdiği yanıtta "Kesinlikle. Suriye devleti tek bir devlettir ve karar merkezi tektir. Suriye kurumları, Suriye coğrafyasının tamamına girecek ve bölgedeki tüm unsurları kapsayacaktır" ifadelerini kullandı.

"KOORDİNASYON SAĞLANACAKTIR"

Şara ayrıca "Ancak bazı bölgelerdeki hassasiyetler nedeniyle, herhangi bir sürtüşme yaşanmaması için bu bölgelerin evlatlarından oluşan güvenlik unsurlarıyla koordinasyon sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Dünya ''Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?'' sorusuna Şara'dan net yanıt - Son Dakika

SON DAKİKA: ''Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?'' sorusuna Şara'dan net yanıt - Son Dakika
