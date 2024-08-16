Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.15'te Suriye, Salamiyah, Hamah'ta 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.90 km uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7.16 km olarak açıklandı.
4,2 büyüklüğünde bir depremden yaklaşık 3 dakika sonra, saat 13.18'de Suriye, Salamiyah, Hamah'da meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 km olarak kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi - Son Dakika
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