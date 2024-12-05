Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi. Esad rejimi de yaptığı açıklamayla muhaliflerin Hama'da kontrolü sağlayıp Şam'dan önceki son kaleye dayandıklarını doğruladı.

05.12.2024 15:14  Güncelleme: 15:35
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Cuma günü itibarıyla operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından bugün Hama kent merkezine kadar girmişti.

ŞAM'DAN ÖNCEKİ SON KALEYE DAYANDILAR

Ajansların son dakika bilgisine göre, muhalifler Hama'da da kontrolü sağlayıp Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayandı.

Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

SURİYE ORDUSU GELİŞMEYİ DOĞRULADI

AFP'nin son dakika haberine göre Suriye ordusu Hama'nın kontrolünü kaybettiklerini açıkladı. Hama, 2011'de patlak veren iç savaş boyunca rejimin elinde kalmıştı. Askeri Operasyonlar Dairesi Hama kentindeki Merkezi Cezaevinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

BUGÜN KENT MERKEZİNE GİRDİLER

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, bugün Hama kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçirip kent merkezinin iç kesimlerine varmıştı. Rejim karşıtı grupların kurduğu "Operasyon Komitesi"nin Komutanı Hasan Abdülğani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafız Esed'in tanklarla girip yağmaladığı ve katliam yaptığı Hama'ya, bugün biz tanklarla girip halkımıza özgürlüğü getirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye\'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat\'ın ardından Hama\'yı da ele geçirdi

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Son Dakika Dünya Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Kartal:
    Allahu Ekber 48 58 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    Recep Tayyip Erdoğan bugün adamsın 52 26 Yanıtla
  • Efe:
    suriyedeki bataklığı kuruttukça bizdeki sivrisinekler daha çok vızıldıyor. 42 28 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Maalesef BOP işliyor, ihanet hat safhada. Suriye'yi nato mucahİTleri alırsa Filistin ve Lübnan direnişi de büyük darbe alacak. 28 30 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    en azından Şiinin, pekeke'nin elinden Sünni Müslümanlara geçti.. 32 20 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Helal Olsun ???? 30 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sırada şam var gibi geliyor 22 11 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Esat rejiminin kökünü kurutun Rabbim cihazınızı mübarek eylesin 19 7 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Esed Reise posta koydu ve sonu oldu. Şimdi gelip o yalvarsın. 16 5 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    BSG YA 3 6 Yanıtla
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