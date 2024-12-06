Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı ele geçirmişti. Bugün bölgedeki ilerleyişini sürdüren ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan muhalifler, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

06.12.2024 13:41
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Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

HUMUS'TA İLERLİYORLAR

Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus ilinde ilerliyor.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

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Son Dakika Dünya Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • YoH null:
    hersey bitince bizim suriye sınırını sivillere tamamen kapatmamiz zorunlu 15 yil kim ne derse desin bir toprakta kurtlanma varsa o kurt yayılır ve farkına bile varamazsınız ve suriye politikası artık sıktı bizim için bir gelecek vadi vermiyor ve biz ülke olarak bu tarz sorunlarla yaşlanıyoruz artık çözüme kavuşmalı ve bitmeli 5 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    bu işin sonu iyi görünmüyor. Esed her tarafı bırakıp kaçıyorsa çok büyük pusu kurmuş olabilir.gel gel yapıyor etkili menzile doğru 1 1 Yanıtla
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