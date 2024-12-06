Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

YoH null:

hersey bitince bizim suriye sınırını sivillere tamamen kapatmamiz zorunlu 15 yil kim ne derse desin bir toprakta kurtlanma varsa o kurt yayılır ve farkına bile varamazsınız ve suriye politikası artık sıktı bizim için bir gelecek vadi vermiyor ve biz ülke olarak bu tarz sorunlarla yaşlanıyoruz artık çözüme kavuşmalı ve bitmeli