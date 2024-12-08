Suriye'de 53 yıllık Beşar Esad dönemi sona erdi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de 53 yıllık Beşar Esad dönemi sona erdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon yürüten silahlı muhalifler, başkent Şam'ın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletirken, Şam'ı terk eden Beşar Esad'ın rotasının neresi olduğu henüz bilinmiyor. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali de halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

08.12.2024 06:58  Güncelleme: 07:44
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirdi.

"ESAD REJİMİ DÜŞTÜ"

Muhaliflerin kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği başkent Şam'da Suriye ordu güçleri Uluslararası Havalimanı'nı terk ederken Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

BAŞBAKAN'DAN KRİTİK BİR ÇAĞRI GELDİ

Ajans ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini de paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir açıklama ise Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali'den geldi.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

"DEVLET KURUMLARININ KORUNMASI ÇAĞRISI YAPIYORUM"

Halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Muhammed Gazi El-Celali, "Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum."

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

"KARANLIK GÜNLER SONA ERDİ"

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı. Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı. Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günlerin sona erdi" ifadelerini kullandı. Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

"ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ"

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumlar muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

EMEVİ MEYDANI'NDA KUTLAMALAR BAŞLADI

Şam'da halk Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. Binlerce kişi Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye'de muhalifler başkentin kontrolünü ele geçirdi, Beşar Esad Şam'ı terk etti

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Suriye\'de 53 yıllık Beşar Esad dönemi sona erdi

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Son Dakika Dünya Suriye'de 53 yıllık Beşar Esad dönemi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Rıza Özaydın:
    İbretlik bir durum.Bir zalimin daha sonunu görmek nasip oldu... zulm daim ise de zalimler gelip geçicidir.Rabbim bizleri zalimlerden olmaktan muhafaza eylesin.*amin* 41 3 Yanıtla
  • Bahadir Karahanli:
    Hadi bakalım suriyeli kardeslerim 27 3 Yanıtla
  • Vatanperver:
    İşin ilginç yanı şu ki buna üzülen modern laik muhalif kişiler var ülkemizde hatta çoğu öyle..Yahu istediğiniz gibi mültecilerin dönmesinin önü açıldı işte kafanız basmıyor mu? diyelim ki Suriye'de gözümüz var diyelim ki kontrolümüze alacağız, bundan neden rahatsız oluyorsunuz ki? binlerce km uzaktan gelip yıllarca orayi sömüren ülkelerden veya PKK gibi örgütlerden çok mu daha kötüyü biz mesela? 14 4 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    Ele geçirilen yerleride İsrail ele geçirecek Bop 6 11 Yanıtla
  • Bu Kim:
    çocuk katilinin sonu asilmak keşke asilsaydi şimdi gider başka ülkeye krallar gibi yaşar 13 4 Yanıtla
  • ROZA BEBE:
    Allah bu süreci hayırla neticelendirsin 8 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    E artık din gardaşlarımız,mazlumlar dönsün deemii.Yeter gari bu misafirlik.AKP için oy kaybı ama yapacak bişey yok. 4 5 Yanıtla
  • McA !:
    Suriyelilerin artık ivedilikle dönüşlerini bekliyoruz an itibariyle misafirlik olayı bitmiştir. Kiralar düşer en azından artık 10 milyon sığınmacı nedir arkadaş 6 2 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    iki yüzlülüğe gerek yok düne kadar bunlara vatan haini diye tabir edenler şimdi Suriyeli kardeşlerimiz demeye başladılar asıl ESET gitikten sonra göreceğiz kim vatan sahibi kim vatan haini 4 2 Yanıtla
  • Zeliha Yamak Sozbilir:
    Esed muhaliflerin hükümeti ele geçirmesini dört gözle bekliyormuş nasılda ülkesini bırakıp kaçtı Demek ki vatan hainiymiş ülkesini zerre kadar sevmiyormuş 0 0 Yanıtla
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