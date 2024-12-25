Suriye'de Esad rejiminin HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından devrilmesi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kurulan geçici hükümet, diplomatik temaslarını yeniden kurmaya başladı.
Öte yandan ülkede gerginlikler de yaşanmaya devam ediyor. Halep'in Meyselun bölgesindeki Ebu Abdullah Hüseyin el-Hasıbi'nin türbesinin basıldığı iddiasına tepki gösterenler ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi.
Lazkiye, Tartus ve Humus kentlerinde düzenlendiği belirtilen gösterilere ateş açıldığı da bildiriliyor.
Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki Esad karşıtı muhalif gruplar, 27 Kasım'da Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna saldırı başlatmış, 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmişti. Böylece 13 yıl süren iç savaş sona ermiş ve Esad rejimi yıkılmıştı. Devrik lider Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?