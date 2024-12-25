Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan Geçici Hükümet göreve başlarken; ülkede tansiyon düşmüyor. Lazkiye, Tartus ve Humus kentlerinde halk gösteriler düzenledi. Gösterilere ateş açıldığı da bildiriliyor. Gösterilerin nedeni ise Halep'in Meyselun bölgesindeki Ebu Abdullah Hüseyin el-Hasıbi'nin türbesinin basıldığı iddiası.

25.12.2024 18:42
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Suriye'de Esad rejiminin HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından devrilmesi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kurulan geçici hükümet, diplomatik temaslarını yeniden kurmaya başladı.

GERGİNLİKLER DE YAŞANIYOR

Öte yandan ülkede gerginlikler de yaşanmaya devam ediyor. Halep'in Meyselun bölgesindeki Ebu Abdullah Hüseyin el-Hasıbi'nin türbesinin basıldığı iddiasına tepki gösterenler ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi.

Lazkiye, Tartus ve Humus kentlerinde düzenlendiği belirtilen gösterilere ateş açıldığı da bildiriliyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki Esad karşıtı muhalif gruplar, 27 Kasım'da Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna saldırı başlatmış, 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmişti. Böylece 13 yıl süren iç savaş sona ermiş ve Esad rejimi yıkılmıştı. Devrik lider Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

Suriye\'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi

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Son Dakika Dünya Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi - Son Dakika

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