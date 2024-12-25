Suriye\'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi

Dünya

Gazze için ateşkes yakın mı? İsrail\'den dikkat çeken açıklama

Asgari ücretin beklenenden erken açıklamasıyla ilgili çarpıcı iddia

Bedavaya gönderdiği yıldız, gittiği yerde şov yapıyor

İmamoğlu\'ndan Erdoğan\'a asgari ücret için 2 \'öneri\': Kararname kozunu hemen yarın kullanın

Suriye'de Esad rejiminin HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından devrilmesi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kurulan geçici hükümet, diplomatik temaslarını yeniden kurmaya başladı.

GERGİNLİKLER DE YAŞANIYOR

Öte yandan ülkede gerginlikler de yaşanmaya devam ediyor. Halep'in Meyselun bölgesindeki Ebu Abdullah Hüseyin el-Hasıbi'nin türbesinin basıldığı iddiasına tepki gösterenler ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi.

Lazkiye, Tartus ve Humus kentlerinde düzenlendiği belirtilen gösterilere ateş açıldığı da bildiriliyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki Esad karşıtı muhalif gruplar, 27 Kasım'da Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna saldırı başlatmış, 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmişti. Böylece 13 yıl süren iç savaş sona ermiş ve Esad rejimi yıkılmıştı. Devrik lider Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.