Suriye\'de tansiyon yüksek! SDG\'yi 50 bin askerle vuracaklar

Suriye ordusuna entegre olması beklenen SDG'nin hiçbir taahhüdünü yerine getirmemesi bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

50 BİN ASKER SEVK EDİLDİ

Suriye hükümetinin, SDG'ye yönelik askeri operasyon hazırlığı yaptığı öğrenilirken The National, Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'dan SDG'yi temizlemek için 50 bin asker sevk ettiğini yazdı. Suriye'de Esed'in devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet ile terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG arasında 10 Mart'ta mutabakat imzalandı. Mutabakata göre SDG'ye bağlı silahlı unsurlar Suriye ordusuna entegre edilecekti. Ancak aradan geçen sürede terör örgütü mutabakat şartlarına uymadığı gibi üstüne ayrılıkçı girişimlerde bulundu.

SURİYE ORDUSUNA KATILMALARI İÇİN 30 GÜN SÜRE TANINDI

Terör örgütünün ayak sürmesinin ardından İngiliz basını ABD ve Türkiye'nin SDG'ye Suriye ordusuna katılmaları için 30 gün süre tanıdığını yazdı. Yine Batı basınında yer alan haberlere göre ABD'li yetkililer, SDG'yi Suriye hükümetinin saldırması durumunda, uluslararası koalisyonun kendilerini koruyamayacağı konusunda uyardı.

Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili İngilizce haberler yapan BAE merkezli The National, Suriye ordusunun terör örgütü SDG'ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon hazırlığında olduğunu yazdı. Yayın organının baş dış haberler yazarı aynı zamanda Reuters Ortadoğu muhabiri olan Halid Yacoub Oweis imzasıyla yayınlanan makalede Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'dan terör örgütünü temizlemeyi hedeflediği yazıldı.

ARAP AŞİRETLER DESTEK VERECEK

Bölge kaynaklarına dayandırılan haberde, Suriye ordusunun, operasyon için Palmira, Sukhnah ve Rusafa'ya 50 bin asker sevk ettiği bilgisine yer verildi. Operasyona bölgede terör örgütü karşıtı Arap aşiretlerin de destek vereceği ifade edildi. Haberde ayrıca SDG bünyesindeki 70 bin kişilik silahlı grupların yüzde 30'unu Arapların oluşturduğuna dikkat çekildi. Olası çatışma durumunda Arap kökenli teröristlerin de Suriye Ordusu tarafına geçebileceği yorumu yapıldı.

Kaynak: Akşam