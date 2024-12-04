Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Geniş Video İzle

Suriye Milli Ordusu'nun Hama'yı ele geçirmesi durumunda başkent Şam istikametindeki yeni hedefi olması beklenen Humus kentinde bulunan rejim yanlısı bazı hücreler, ''Muhalifler gelirse çatışacağız'' diyerek yeminler etti.

04.12.2024 22:08  Güncelleme: 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Hama istikametindeki ilerleyişi devam ediyor.

20 KÖYDE DAHA KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.

Kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışmalara devam eden SMO ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da kontrolü altına aldı.

HUMUS'TAKİ HÜCRELER 'MUHALİFLER GELİRSE ÇATIŞACAĞIZ' DİYEREK YEMİN ETTİLER

SMO'nun Hama'yı ele geçirmesi durumunda bir sonraki hedefi ise başkent Şam istikametinde yer alan Humus kenti olacak. Humus'taki rejim güçleri olası çatışmalar öncesinde alarm durumuna geçmiş durumda. Öte yandan, Humus'ta bulunan bazı rejim yanlısı hücreler de hazırlıklara başladı. Hücrelerin, "Muhalifler gelirse çatışacağız" diyerek yeminler ettiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye\'de tehlikeli gelişme! Humus\'taki hücreler \'Muhalifler gelirse çatışacağız\' diyerek yemin ettiler

Suriye Milli Ordusu, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet İPTAŞ:
    İNŞAALLAH ÖZGÜR SURİYE ORDUSU HEPSİNİ YOK EDER, SURİYE ESEDDEN KURTULUR. GOLEN TEPELERİNİ TERÖRİST İSRAİL İŞGAL EDERKEN ESEDİN VE RUSYANIN SESİ ÇIKMIYORDU. CUMHURBAŞKANIMIZ ESEDE GEL KONUŞALIM DEDİĞİNDE ESED TÜRKİYE ASKERLERİNİ SURİYEDEN ÇEKMELİ DİYORDU. PKK, PYD, AMERİKA VE FRANSA VE RUSYA VE İSRAİLE AYNI TEPKİYİ VERMEDİ ESED. 96 45 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Düne kadar İsrail Suriye rejimini bombalıyordu onun yerine sayın Erdoğan geçti soruyorum size Erdoğan kime hizmet ediyor 46 59 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    bu yemini İsrail'e etmenizi bekliyor sizi sözde müslüman kafa kesenler 49 17 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bize karşı dünya yeminli ama saldıraya geçtik mi arkasına bakmadan kaçıyorlar 29 14 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Tüm bu pisliğin sebebi Ahmet Davudoğludur... 24 10 Yanıtla
  • Barış Aslan:
    Adamlar haklı olarak işidi ıstemıyo 14 3 Yanıtla
  • ilyas babur:
    yanlış tercüme yapmışsınız. bu insanlar Esed'e karşı savaşmak için yemin ediyor. 4 3 Yanıtla
  • ilyas babur:
    ne kadar saptırıyorsunuz . bunlar Esed'e muhalif gruplar,Esed'e karşı safaşacaklarını söylüyorlar.çabuk bu saçmalığınızı düzeltin.bu kadar da olmaz. 4 3 Yanıtla
  • İbrahim Sarıkuş:
    İt-rail sizi bombalarken neredeydiniz yer altı fareleri 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı
22:38 Fransa’da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 23:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.