Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

24.01.2026 20:04  Güncelleme: 20:17
Suriye'de terör örgütü YPG'ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak'ta verilen 4 günlük süre doldu.

Suriye'de terör örgütü YPG'ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak'ta verilen 4 günlük süre doldu.

YPG'YE TANINAN SÜRE DOLDU

Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkesin kesinleşip kesinleşmeyeceği merak ediliyor. Şam hükümetinin terör örgütü YPG'ye orduya tam entegrasyonunun sağlanması için 20 Ocak'ta tanıdığı 4 günlük süre saat 20.00 itibarıyla sona erdi. Terör örgütünden henüz bir açıklama gelmedi.

"SÜRE UZATILDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiları yalanladı.

YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, "Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı." dedi.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Suriye, Güncel, Terör, Dünya, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    bu nasil iş nazlana nazlana size entegre olacaz diyorlar sonra vazgeciyorlar gerekeni yapin gitsin 31 17 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    reyis daha karar vermemis akibetlerine onu bekliyolar 9 14 Yanıtla
  • Bahattin Tülek Bahattin Tülek:
    1 Hafta daha Süre Vermişler Süreden Yana Sıkıntımız Yok maşallah ?? 3 12 Yanıtla
  • 03031978 03031978:
    Benim anlamadığım bir şey var. Olan tepelerine neden gitmiyorsunuz doğal olarak yemez tabiki çünkü orda İsrail var 3 2 Yanıtla
  • apo0149 apo0149:
    Bu işitti adam ettiler ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
