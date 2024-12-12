Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve başlayan yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alacağını duyurdu.

12.12.2024 15:14
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad'a karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde devirdi.

ÜLKENİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Yaşanan gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği ise büyük merak konusu.

YENİ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DUYURDU

AFP'nin son dakika haberine göre Suriye'nin yeni hükümeti anayasayı ve parlamentoyu 3 ay askıya alacağını duyurdu. Suriye'nin yeni hükümet sözcüsü ülkenin anayasası ve parlamentosunun, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonraki 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alınacağını söyledi.

"YARGI VE İNSAN HAKLARI KOMİTESİ KURULACAK"

Sözcü "Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler sunmak için bir yargı ve insan hakları komitesi kurulacak" dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye\'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı

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Son Dakika Dünya Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • guven ozveren:
    ?? gelen gideni aratır mı diyelim yoksa aynı mokun laciverti mi diyelim . ABD ve İsrail isterse dinciler 10 günde iktidarı alıyor . Rusya ve İran’ı nasıl saf dışı bıraktılar … Ortadoğu’da kan bitmez insanlar bilime teknolojiye insanlığa yatırım yapmadıkça . Ömür geçiyor mezhepcilik ile irkcilik ile muhafazakarlık ile … 30 26 Yanıtla
  • İbrahim Kutluca:
    şu yorum yazanlara bakıyor'da bu arap düşmanlığı yâda müslüman düşmanlığı nereden nasıl geliyor anlamıyorum İsrail nice canlara kıydı bebekleri öldürdü bukadar yapmadınız bu kansızlık nasıl işledi ruhunuza 14 17 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    Suriye Şu an ki Irak ne ise aynı olacak 9 10 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    3. Yıldızı takmıs adamlar 1959 yılı oncesi savaslarıda saymışlar 8 4 Yanıtla
  • Özgür Keser:
    İsrail saldırısın diye bekleyin bakalım 6 2 Yanıtla
  • hakan eryiğit:
    eğer bir parlamento askıya alınıyorsa . Bilin ki önceki rejimden daha da baskıcı bir rejimin ayak sesleri geliyor demektir 3 5 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Bu haydutlarda ne insanlığa ne de Suriye’ye zerre kadar fayda gelmez. Esad’ı mumla arayacaklar 3 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OLAY AĞIR AĞIR NETLESIYOR O CE BIR BAKANDAN SERIAT SINYALI, SIMDI ANAYASA VE PARLEMENTO ASKIYA ALMA, PEKI O 3 AYDA NE OLACAK 0 1 Yanıtla
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