Suriye\'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı

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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad'a karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde devirdi.

ÜLKENİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Yaşanan gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği ise büyük merak konusu.

YENİ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DUYURDU

AFP'nin son dakika haberine göre Suriye'nin yeni hükümeti anayasayı ve parlamentoyu 3 ay askıya alacağını duyurdu. Suriye'nin yeni hükümet sözcüsü ülkenin anayasası ve parlamentosunun, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonraki 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alınacağını söyledi.

"YARGI VE İNSAN HAKLARI KOMİTESİ KURULACAK"

Sözcü "Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler sunmak için bir yargı ve insan hakları komitesi kurulacak" dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.