Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret

Geniş Video İzle

Suriye ile Esad sonrası yeni dönemde diplomatik ilişkiler hız kazandı. Suriye'nin yeni yönetiminde yer alan Dışişleri Bakanı Asaad Şibani, Savunma Bakanı Mirhaf Ebu Kisra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacakları bildirildi.

14.01.2025 11:01  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Suriye'de yeni dönem başladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a ziyareti ile başlayan ve sonrasında Türkiye'nin Şam Başkonsolosluğu'nu yeniden açmasıyla yeni bir dönem başlatılan Suriye'den ilk hamle geldi.

SURİYELİ YENİ YÖNETİMDEN İLK ZİYARET

Suriye'de yeni yönetimde yer alan Dışişleri Bakanı Asaad Şibani, Savunma Bakanı Mirhaf Ebu Kisra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret
Dışişleri Bakanı Asaad Şibani

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Şibani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu. Şibani paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz."

Şibani, ay başından itibaren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Görüşmelerde en önemli gündem maddelerinde birisinin de Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör tehdidi olması bekleniyor. Türkiye, terör örgütü PKK- YPG'ye karşı operasyon öncesi Şam hükümetinin yetkilileriyle büyük operasyonun detaylarını görüşmesi de beklentiler arasında.

ERDOĞAN: YA SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA DA SİLAH DOĞRULTANLAR GÖMÜLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den üst düzey isimlerin Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından Avrupalı bürokratlar da Şam ziyaretlerine başlamıştı.

Suriye\'de yeni yönetimden Türkiye\'ye ilk ziyaret

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • AHMET YILMAZ:
    Teröristler Teröristlerle 33 31 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Kendinden mi bahsetti biri 1 0
  • Mehmet Yılmaz:
    yolunuz açık olsun sürüye yönetimi 17 22 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Gelin buyurun komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ayrıca yüzyıldır arkanızı sıvazlayip PKK ya destek veren ABD ve Avrupa dan on kat daha iyidir en azından niyet belli 9 11 Yanıtla
  • Mustafa Sincar:
    suriye nin yeni bir yöntemi yok geçici bir yönetimi var hala olayın neyini anlamıyoruz acaba 10 7 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Fark eder mi ? ETMEZ. 0 0
  • TC Umut Şentürk:
    Vatandaslarınızıda alın goturun 11 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.