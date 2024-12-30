Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı

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Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, verdiği bir mülakatta çarpıcı ifadeler kullandı. Şara, ''Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik.'' dedi.

30.12.2024 22:13
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Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik." dedi.

ŞARA: SURİYE'NİN GELECEĞİNİ 50 YIL BOYUNCA GÜVENCE ALTINA ALDIK

Suriye'de geçici yönetimin lideri Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın el-Arabiya televizyonuna mülakat verdi. Şara, mülakatta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde bölgenin büyük bir savaşın eşiğine geldiğini belirten Şara, Esad'ın devrilmesiyle Suriye ve Körfez'in 50 yıl boyunca güvence altına alındığını söyledi.

Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı

"REJİM DEVRİLMEDEN ÖNCE İSRAİL İŞGALİ PLANLIYORDU"

Suriye'de rejimin devrilmesinden önce İsrail'in ülkeye girmeyi planladığını ve daha sonra da İran'ın müdahale edeceğini öne süren Şara, "Bu aşama bölgesel anlamda çok önemli bir aşamaydı. Bölge çok büyük küresel bir savaşa maruz kalacaktı. Bölgesel anlamda bir saldırı düzenleneceğinden ve bu aşamada, Suriye'nin saldırıya uğramasından bahsediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE VE İRAN'IN DA İÇİNDE YER ALDIĞI BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKACAKTI"

Şara, İdlib'den harekete geçmemeleri halinde İran'ın Irak'taki güçlerini Suriye'ye kaydırarak bölgedeki varlığını artırabileceğini belirterek, "İran Irak'taki güçlerini Suriye'ye gönderecekti," ifadesini kullandı. Şara bu durumun Türkiye'nin sınırlarına kadar uzanabileceğini kaydederek, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik." diye konuştu.

Suriye\'de yeni yönetimin lideri: Şam\'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı

Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Dünya, İran, Şara, Suç, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sedat Keskin:
    hassssssssstir 45 32 Yanıtla
  • oktay sayar:
    sonuç olarak ,İsrail'in emellerini elinden aldık,ama daha da güçlenmemiz ,için bize destek verin diyor 28 27 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Ondan dimi İsrail yüzlerce hava saldırısı yaptı herşeyinizi yok etti hala bombalıyor sizi adım adım Şam’ı işgal ediyor gıkınız çıkmadı daha senin amacın liderlikti ulaştın ama fazla orada kalamayacaksın tablo onu gösteriyor asıl Suriye savaşı daha yeni başlıyor 37 13 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    helal olsun sara adam gibi adam 12 29 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Tabiki suriye'nin bölünmesi ülkemiz adına olumsuz bir durum olurdu bizim suriye ile uzunca bir sınırımız var suriye'nin istikrarı ülkemiz adına hayırlı olur inşallah 29 7 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    İnsanlar Neticeye bakar israil rejim varken uçak gemi hava savunmaları vuramıyodu artı şamın 20 km yakın yerleşim planı yaptılar işid ne yaptı ilk icraatı nooeli resmi bayram ilan etti ,aklınız varsa yünetimi kürtlere devredersiniz ,yoksa bu kafayla sokaklarda ancak birbirinizi kesersiniz 5 10 Yanıtla
  • özgür ertul:
    YA TEVHİD , YA ŞİRK , YA ESARET , YA ŞEHADET !.. 3 1 Yanıtla
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