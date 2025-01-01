Suriye\'de yılbaşı coşkusu: Birçok kentte kutlandı

Dünya

Yeni yıl heyecanı tüm dünyada coşkuyla yaşanırken; son yıllarını savaşların gölgesinde geçiren Suriye'de de yılbaşı kutlamaları birçok kentte coşkuyla gerçekleşti.

Başkent Şam'da Emevi Meydanı'nda toplanan halk, havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.

13 YIL SONRA SAVAŞSIZ YILBAŞI

2011 yılından beri devam eden iç savaş, Aralık ayı başında Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile sona ermiş ve Suriye'de yeni bir yönetim şekillenmeye başlamıştı.