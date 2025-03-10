Suriye\'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyini işgali altında bulunduran terör örgütü PKK/YPG ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldı.
PKK/ YPG DEVLET KURUMLARINA KATILACAK
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG silah bırakarak devlet kurumlarına devredilecek.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
İmzalanan 8 maddelik anlaşmanın detayları şu şekilde:
- Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması.
- Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.
- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması.
- Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi.
- Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması.
- Suriye'nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.
- Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi.
- Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması.
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