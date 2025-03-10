Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları - Son Dakika
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Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Suriye\'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Suriye'de yeni hükümetle anlaşmaya imza atan PKK/YPG terör örgütü, ateşkes ilan ederek silah bırakacaklarını açıkladı. PKK/YPG'nin Suriye ordusuna katılacağı belirtildi. İşte tarihi anlaşmanın detayları...

10.03.2025 22:10
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Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyini işgali altında bulunduran terör örgütü PKK/YPG ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldı.

PKK/ YPG DEVLET KURUMLARINA KATILACAK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG silah bırakarak devlet kurumlarına devredilecek.

Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İmzalanan 8 maddelik anlaşmanın detayları şu şekilde:

  1. Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması.
  2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.
  3. Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması.
  4. Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi.
  5. Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması.
  6. Suriye'nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.
  7. Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi.
  8. Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması.
Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları - Son Dakika

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