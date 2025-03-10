Suriye\'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyini işgali altında bulunduran terör örgütü PKK/YPG ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldı.

PKK/ YPG DEVLET KURUMLARINA KATILACAK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG silah bırakarak devlet kurumlarına devredilecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İmzalanan 8 maddelik anlaşmanın detayları şu şekilde: