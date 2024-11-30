Suriye'deki Çatışma Büyük Savaşa Dönüşme Riski Taşıyor

Dünya

Suriye'deki çatışma büyük savaşa dönüşecek

Operasyonu HTŞ yürütse de SMOdan (özellikle HTŞ ile bir süredir ittifak/yakın ilişki hâlinde bulunan) bazı gruplar da katıldı.

Suriye ordusu savaşmadan çekiliyor demek yanlış. Her iki taraftan da azımsanamayacak kayıplar oldu. Devam ediyor. HTŞ harekatı iyi planlamış, başka ülkelerde gelişen savaş teknolojisinden faydalanmış. Sayıca üstün ve iyi hazırlanmış.

Suriye ordusu Rusya'dan yakın hava desteği alamıyor. İranlı milislerin desteği sayı ve nitelik olarak az. Suriye ordusunun morali ilk günün ortalarında çöktü. Ayrıca sayı ve nitelik olarak yetersiz. Rusya desteğini artırmazsa Halep'in düşmemesi sürpriz olur.

HTŞnin 2020 öncesi kontrol ettiği topraklara geri dönmesi şu anda ilk hedef gibi. Fakat cephe hattının çöküşü HTŞ'yi Halep merkeze çekiyor. Suriye'nin Halep merkezini kaybetmesi tüm eski anlaşmaları iptal eder. Çatışma büyük savaşa dönüşür. Dikkatle izlenmeli

Rus bombardımanı sivillerin harekete geçmesini çok sınırlı etkiledi. Önümüzdeki günlerin en riskli konusu bu olabilir. 7. Muhtemelen yeni cepheler açılacak. Yeni cephenin öncüsü HTŞ değil SMO olabilir. Operasyon alanında farklılık olacak gibi

Yeni saha YPGyi de denkleme sokacak gibi. Çatışan aktörlerin sayısı ve niteliği yarından itibaren değişecek gibi görünüyor.