Suriye'deki Çatışmalarda Önemli Bölgeler El Değiştirdi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'deki Çatışmalarda Önemli Bölgeler El Değiştirdi

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28 Kasım'dan bu yana devam eden Suriye çatışmalarında önemli bölgeler el değiştirdi. İdlib ve Halep'te kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Hama'ya doğru ilerlemesi devam ediyor. SMO, Tel Rıfat'ı temizledikten sonra, PKK/YPG Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. Rus jetleri muhalifleri bombalarken, Esad rejimi karşı saldırıya hazırlanıyor. SMO, geniş çaplı saldırı öncesinde kuvvetlerini ve teçhizatını yenileyerek, drone teknolojisinden de faydalanmaya başladı.

03.12.2024 16:59  Güncelleme: 17:54
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28 Kasım'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Suriye'de önemli bölgeler el değiştirdi. Harita 5 gün gibi kısa bir sürede değişti. İdlib'in tamamında ve Halep'in büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), bu bölgelerin güneyinde yer alan Hama'ya doğru ilerleyişi de sürüyor.

SMO'nun Tel Rıfat'ı temizlemesinin ve terör koridorunu engellemesinin ardından PKK/ YPG ise Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. Rus jetleri muhalifleri bombalarken, Esad rejimi ise karşı saldırıya hazırlanıyor.

DRONE SALDIRILARININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Geniş çaplı saldırı öncesinde kuvvetlerini ve teçhizatını yenileyen SMO, drone teknolojisinden de faydalanmaya başladı. Muhalifler, rejim güçlerine düzenlenen drone saldırılarının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, hedef alınan Esad rejimi unsurlarının SMO kontrolündeki dronelar tarafından vurulduğu anlar yer aldı.

Suriye\'deki Çatışmalarda Önemli Bölgeler El Değiştirdi

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Son Dakika Dünya Suriye'deki Çatışmalarda Önemli Bölgeler El Değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Reis 13:
    htş oldu smo. htş teröristi galiba tepki çekmesin diye smo yaptı recep 1 5 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Türkiye Esada destek veriyor 0 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İnşallah Suriye ordusu ve destekçileri bu terör unsurlarını temizleyecek. Bu terör grupları İsrail işbirlikçisi, Filistin Lübnan düşmanı aynı zamanda. 1 0 Yanıtla
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