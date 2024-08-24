İç savaşın devam ettiği Suriye'de düzenlenen bir tekno partideki görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta milyonlarca Suriyeli Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye göç etti. Savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken, ülke yerle bir oldu.
Savaşa rağmen ülkede hayatın devam ettiğini gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede gençlerin katıldığı bir tekno parti düzenlendi. Partide gençler gönüllerince eğlenirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de hayat devam ediyor! Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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