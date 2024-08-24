Suriye'de hayat devam ediyor! Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de hayat devam ediyor! Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi

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Uzun yıllardır iç savaşın devam ettiği Suriye'den gelen görüntüler, hayatın her şeye rağmen devam ettiğini gözler önüne serdi. Son olarak ülkede düzenlenen bir tekno partisine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde partiye katılan gençlerin gönüllerince eğlendiği anlar dikkat çekti.

24.08.2024 12:09
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İç savaşın devam ettiği Suriye'de düzenlenen bir tekno partideki görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

İÇ SAVAŞ SURİYE'Yİ YERLE BİR ETTİ

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta milyonlarca Suriyeli Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye göç etti. Savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken, ülke yerle bir oldu.

SAVAŞA RAĞMEN TEKNO PARTİDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Savaşa rağmen ülkede hayatın devam ettiğini gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede gençlerin katıldığı bir tekno parti düzenlendi. Partide gençler gönüllerince eğlenirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Suriye\'de hayat devam ediyor! Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi

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Son Dakika Dünya Suriye'de hayat devam ediyor! Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunuss Bayern: Eğlensinler kardeşlerimize kapılarımız sonuna kadar açık… 27 33 Yanıtla
  • ferhat eser: insanların eğlenmesinden rahatsız olmayın suriye deyince bilinçaltınız savaş ve türkiyedeki suriyeliler geliyor ama hayat devam ediyor eğlenecekler tabi ayrıca bunlar hristiyan ağırlıklı kardeşlerimiz 7 22 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Böyle haberlere aldırış bile etmiyorlar..onların keyifleri burda daha yerinde :)) 24 1 Yanıtla
  • Oooo: Paraları biterse veya hastalanırlarsa buyursun gelsinler! 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: demekki bizdekiler daha rahat giden bayramlasip geri dönüş yapıyor... 12 0 Yanıtla
  • Taha Göktaş: Şeyma Subaşıda suriyede galiba ?? 5 0 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: partiye bizdemi katılsak 5 0 Yanıtla
  • güven elibol: Arap baharı gelmiş 2 0 Yanıtla
  • Fatih Ersan: Hangi savaş? 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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