Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki akşam Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.
Ülkenin en büyük kenti Hama'nın da 16 bölgesinde kontrolü sağlayan muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ederken ortaya çıkan bir harita büyük ses getirdi.
Fransızların 1922 yılında hazırladığı Suriye haritası internette paylaşılmaya başlanırken haritada ülkenin eyaletlere bölünmüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Haritayı paylaşan çok sayıda kullanıcı "Suriye'yi eyaletlere veya federasyonlara bölmek gibi bir hayalleri mi var?" ve "Fransızlar 102 yıllık hayalini gerçeğe mi dönüştürmek istiyor?" sorularını yöneltti.
Son Dakika › Dünya › Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu - Son Dakika
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