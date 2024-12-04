Suriye\'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

Dünya

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki akşam Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.

HARİTA BÜYÜK SES GETİRDİ

Ülkenin en büyük kenti Hama'nın da 16 bölgesinde kontrolü sağlayan muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ederken ortaya çıkan bir harita büyük ses getirdi.

ÜLKEYİ EYALETLERE BÖLMÜŞLER

Fransızların 1922 yılında hazırladığı Suriye haritası internette paylaşılmaya başlanırken haritada ülkenin eyaletlere bölünmüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"SURİYE'Yİ EYALETLERE Mİ BÖLMEK İSTİYORLAR?"

Haritayı paylaşan çok sayıda kullanıcı "Suriye'yi eyaletlere veya federasyonlara bölmek gibi bir hayalleri mi var?" ve "Fransızlar 102 yıllık hayalini gerçeğe mi dönüştürmek istiyor?" sorularını yöneltti.