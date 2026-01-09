Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır - Son Dakika
Dünya

Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır

09.01.2026 21:51
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Halep'te Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Mustafa, yaptığı açıklamada ''Operasyonlar devlet otoritesini sağlamaya yönelik bir güvenlik tedbiri. Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır'' ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLAR İSYANLA MÜCADELEDİR"

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Hamza Mustafa, Halep'te son günlerde yaşanan çatışmaların gerekçesini "isyanla mücadele" olarak açıkladı.

Bakan, "Bazı güçler, bölgeyi devletin ve kurumların mantığından uzun süredir koparmaya çalışıyordu. Yaşananlar, bu isyan durumuna karşı bir güvenlik cevabıdır" ifadelerini kullandı. Operasyonların asıl hedefinin "kamu istikrarını korumak ve normalleşmeyi sağlamak" olduğunu söyledi.

"KÜRTLER SURİYE'NİN GELECEĞİNDE ASLİ BİR ORTAĞIDIR"

Açıklamasında Kürt halkıyla tarihi ve kültürel bağların önemine değinen Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Kürtler, Suriye'nin geleceğinde bizim ortağımızdır. Bizi birbirimize bağlayan şey vatandaşlık sözleşmesidir. Aramızdaki tarihi ve insani bağlar, her türlü geçici gerilimin üzerindedir."

"ZORUNLU GÖÇÜ REDDEDİYORUZ"

Çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin yerinden edilmesine de değinen Mustafa, hükümetin yerinden edilen kişilerin evlerine dönmesi için insani çalışmalar başlattığını bildirdi. Mustafa, "Hangi gerekçeyle olursa olsun, halkın göç ettirilmesini veya zorunlu göçe tabi tutulmasını kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    vurun yiğitlerim Türkiye arkanızda PKK diye bir örgüt bırakmayın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:17
