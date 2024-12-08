Suriye\'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı

Dünya

90. dakikada her şey değişti

PKK\'nın üst düzey isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Silahlı muhalifler, rejimin yıllardır hapishanelerde tuttuğu tutsakları da serbest bırakıyor. Şam'da Baas rejimiyle özdeşleşen, sık sık işkencelere konu olan Sednaya Hapishanesi'nde tarihe geçecek görüntüler kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ SIZLATTI

Muhaliflerin Suriye rejiminden ele geçirdiği Sednaya hapishanesinde dört katlı gizli yer altı hapishanesi keşfedildi. Baas rejiminin mahkum ettiği binlerce tutuklu dört katlı gizli yer altı hapishanesinden kurtarıldı.Hapishanedeki binlerce tutuklunun görüntüleri yürekleri sızlattı.

BİNLERCE TUTUKLU SERBEST BIRAKILDI

Suriye'deki muhalifler, ilk olarak Sednaya hapishanesinin yer altındaki birinci katına ulaşarak mahkumları serbest bıraktı. Ardından yerin altındaki üç kata ulaşan muhalifler binlerce tutukluyu serbest bıraktı. Mahkumlardan bazılarının yaklaşık 40 yıldır rejim tarafından zindanlarda tutulduğu bildirildi.