Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor - Son Dakika
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Dünya

Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki çatışmalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD'yi işaret eden Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor"

02.12.2024 17:51
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin rejime karşı başlattığı harekatta kısa sürede ağır kayıplar verdi. Halep ve İdlib gibi kritik şehirleri kaybeden Esad adeta Şam'a sıkışıp kaldı.

ESAD, ABD'Yİ SUÇLADI

Rusya ve İran'ın desteğini güç de olsa yavaş yavaş arkasına alan Esad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Esad, çatışmalar için, "ABD çıkarları doğrultusunda bölge haritasını yeniden çizme girişimi" yorumunu yaptı. Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Uluslararası İlişkiler, Beşşar Esed, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmet İPTAŞ:
    KEŞKE RECEP TAYYİP ERDOĞANI DİNLESEYDİN ESED 29 21 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Esad adamdır adam. Hiç bir zaman siyonist-emperyalist şeytanlara boyun eğmedi. Çok bedeller verdi, Filistin ve Lübnan direnişine babasıyla birlikte çok katkı sağladı... İnşallah nato mucahİTlerini tamamen sıfırlar ve topraklarında refah düzeyini yükseltir. 18 24 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Türkyeyi bataklığa çekiyor esat 6 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Defolup Gitsin İt 16 12 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    Suriye'nin Şiiler İran Rusya'nın desteğiyle Suriye'de binlerce masum günahsız sivil suni insanı öldürdü Esad şimdi gelmiş maniler okuyor sanki sütten çıkmış ak kaşık 18 9 Yanıtla
  • Tamer Kösen:
    Bu adamı sevemiyorum. 15 7 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    gıçında israil harita çiziyor haberin yok gt. 17 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Günaydın 1 3 Yanıtla
  • Cem Sena:
    ESAD HİÇBİR ZAMAN SİYONİST VE EMPERYALİSTLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMADI BURADA ESAD'I KÖTÜLEYEN HESAPLAR BİLEREK VEYA BİLMEYEREK SİYONİSTLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR! 2 0 Yanıtla
  • Cem Sena:
    ESAD HİÇBİR ZAMAN SİYONİSTLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMADI ŞİMDİ DE BUNUN BEDELİNİ ÖDÜYOR BURADA ESAD'I KÖTÜLEYEN BÜTÜN HESAPLAR SİYONİSTLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR BİLEREK YADA BİLMEYEREK 1 0 Yanıtla
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