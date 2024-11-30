Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz - Son Dakika
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Dünya

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

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Silahlı muhalif gruplara karşı ağır kayıplar veren Suriye Devler Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Nerede olduğu bilinmeyen Esad, "Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun düşmanlarımızı mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz." dedi.

30.11.2024 23:16
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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de muhalifler Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete geçti. Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib başta olmak üzere birçok kritik noktayı ele geçirdi.

ESAD: DÜŞMANLARIMIZI MAĞLUP EDECEK KAPASİTEDEYİZ

Muhalifler karşısında tutunamayan rejim ordusu, kaybettikleri yerleri apar topar terk etti. Rusya'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Esad\'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ziya Tahtalı:
    sus len korkak kaçmış gitmiş konuşuyor türkiyede darbe olduğunda bizim baş komutanımız recep Tayyip Erdoğan zor koşullarda darbenin merkezindeydi 87 44 Yanıtla
  • Fenev Ziken:
    Katil 54 14 Yanıtla
  • Melike:
    Allah size fırsat vermesin 47 9 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Sonun yakın firavunun eniği 43 10 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Vatan haini 42 8 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Müslümanların yüz karası 37 10 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    hehe yenersin 36 6 Yanıtla
  • Lezgin Avci:
    tesadüf mü acaba İsrail Lübnan ateşkes yapıyor ertesi gün Suriye karışıyor sana bir organizasyon gibi insan düşünmeden edemiyor sanki birileri bunu koordine ediyor 21 1 Yanıtla
  • Mehmet Çözeli:
    Misak -i Milli ???? 18 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    ABD OYUNU GÖL MAYA TUTTU 13 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz - Son Dakika
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