Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı? - Son Dakika
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Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?

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Suriye'nin başkenti Şam'dan havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyalinin bir anda kaybolduğu görüldü. Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor. Sosyal medyada söz konusu uçağın, ülkeden kaçan devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın uçağı olabileceği ve uçağın düştüğü yönünde yorumlar yapıldı. Ancak uçağın düştüğüne dair teyitli bir bilgi bulunmuyor. ABD merkezli Axios haber sitesi, Esad'ın Rusya'ya kaçtığını öne sürdü.

08.12.2024 20:43  Güncelleme: 21:14
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Suriye'nin başkenti Şam'dan havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyalinin bir anda kaybolduğu görüldü. Ilyushin İI-76 tipi uçağın, uçak takip sistemindeki radar görüntüleri ortaya çıktı. Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor.

Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?

BİR ANDA HARİTADAN KAYBOLDU

Flightradar uçuş takip sitesinde yer alan verilere göre ise başkentin muhalifler tarafından ele geçirildiğinin açıklandığı esnada Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak Şam Havalimanı'ndan havalandı. Ülkedeki Alevilerin kalesi olarak görülen Suriye'nin kıyı bölgesine doğru giden uçak, daha sonra ani bir U dönüşü yaparak birkaç dakika ters yönde uçarak haritadan kayboldu.

Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?

ESAD'IN UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Uçakta kimlerin olduğu henüz tespit edilemedi. Sosyal medyada söz konusu uçağın, ülkeden kaçan devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın uçağı olabileceği ve uçağın düştüğü yönünde yorumlar yapıldı. Ancak uçağın düştüğüne dair de teyitli bir bilgi bulunmuyor.

Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?

"BİR UÇAK RADARDA GÖRÜNMÜYORSA YA DÜŞTÜ YA DA İNDİ OLARAK OKUNUR"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, konuya yönelik kaynaklardan edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı: "Radarlara yansıyan bir uçak görüntüsü, bu uluslararası COSPAS-SARSAT programı, merkezi Kanada Montreal'de bulunuyor. Yani, uluslararası uydu yardımı arama kurtarma sistemi. İşte oraya düşen görsel bu. Bu uçağın içerisinde Esad var mı yok mu henüz belirsizliğini koruyor. Kanada merkezden yansıyan görüntüde yer alan İlyuşin modeli bir uçak, Suriye tescilli, dört motorlu stratejik bir nakliye uçağı. Bu uçağın güzergahına baktığımız zaman Lübnan'a doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları ile konuştum. İran'da Reisi'nin helikopteri düştükten sonra Türkiye devreye girmişti. Acaba yine Türkiye devrede mi diye merak ettim. Edindiğim bilgilere göre, Ulaştırma Bakanlığı merkezle temasa geçti bu konuda ancak Suriye, Türkiye'nin kendi hizmet verdiği bölgede değil. Uluslararası uydu yardımı arama kurtarma sisteminde Türkiye, 5 ülkeye hizmet veriyor. İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna. Suriye, Suudi Arabistan'ın takibinde. Bunu uluslararası sekretarya belirliyor. Dolayısı ile Türkiye'nin, Ulaştırma Bakanlığı'nın takibinde değil Suriye hava sahası. Burada sağlıklı bilgiyi verecek olan Suudi Arabistan gibi duruyor. Ancak Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgilere göre, bir uçak radarda görünmüyorsa ya düştü ya da indi olarak okunur. Büyük ihtimalle İlyuşin uçağı Lübnan'a inmiş olabilir deniliyor. Çünkü düşseydi, alınan bir sinyal var otomatik olarak bu sinyal gönderiliyor düşen uçaktan. O sinyal yok belli ki. O nedenle Lübnan'a uçağın indiği üzerinde duruluyor. Tahminler uçağın düştüğünden ziyade, Lübnan'a inmiş olabileceği yönünde. Ancak net bir şey söylenemiyor. Uçakta Esad var mıydı yok muydu o da henüz net değil."

Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?

ESAD RUSYA'YA KAÇTI İDDİASI

Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesi, Esad'ın Rusya'ya kaçtığını ve şu anda başkent Moskova'da olduğunu öne sürdü.

Suriye Hava Kuvvetleri\'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad\'ın Uçağı Mı?

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Son Dakika Dünya Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • YoH null:
    yav anladik aynı haberi surekli koymaktan bıkmadınız mı sabah haberi akşam aynı yeter 3 0 Yanıtla
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