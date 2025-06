Suriye, hava sahasını kapattı

Suriye, bölgede artan çatışmalar nedeniyle sabah saat 05'e kadar hava sahasını uçuşlara kapatma kararı aldığını açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail-İran çatışmaları her geçen şiddetlenerek devam ediyor. İki ülkede de çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybı sayısı da artıyor.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

Çatışmalar, bölgenin tamamında tansiyonu yükseltirken; Yemen'deki İran destekli Husiler'in İsrail'e yönelik saldırılar düzenlediği de belirtiliyor. Hamas da zaman zaman İsrail'e yönelik saldırılar düzenliyor.

SURİYE'DEN HAVA SAHASI KARARI

İsrail-İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları devam ederken Suriye, hava sahasını geçici olarak kapattı. Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), yarın yerel saatle 05.00'e kadar hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurarak, teknik ve idari ekiplerin durumla ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip ettiğini belirtti.