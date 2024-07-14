Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz - Son Dakika
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Dünya

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde karşılıklı açıklamaların yapıldığı ve normalleşme sürecine girildiği Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'yle ilgili önemli mesajlar paylaştı. Bakan Fidan, "Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz. Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor. Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

14.07.2024 17:38
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Suriye arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı ortak basın toplantısında dış politikaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

"ÇAĞRIMIZIN KARŞILIK BULMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Suriye ile normalleşme adımlarına ilişkin Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon barış ile ilgili bir vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz. Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor. Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA MÜLTECİNİN GELMESİNİ ENGELLİYORLAR"

"Suriye muhalifleriyle ilgili de durduğumuz yer değişmedi." diyen Bakan Fidan, "Bu kardeşlerimiz şu anda kontrol ettikleri bölgelerde Türkiye'ye daha fazla mültecinin gelmesini engelliyor." şeklinde konuştu.

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

SURİYE'DEN YEŞİL IŞIK

Öte yandan önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'e yaptığı normalleşme çağrısına Şam yönetiminden yanıt geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğu vurgulanarak, "Suriye topraklarında yasa dışı olarak bulunan güçlerin çekilmesi ve iki ülkenin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadelede arzu edilen sonuçların elde edilmesi için net temellere dayanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN: YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATALIM İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı'mı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Beşşar Esed, Hakan Fidan, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • aydın Ipek: inşallah barış olurda suyellir giderler 22 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Yalvarın yalvarın :) 8 7 Yanıtla
    Murat Cimenci: her platformda gitsin diye yaygara koparan bunu propaganda ve siyasi çıkar için kullanan chp yönetimi yerel seçimden sonra imamoglu ve Canan kaftancinin beyanlarını da gördük bu sadece bir partiye mal edilecek bir konu değil iktidarda o gün için en fazla karşı çıkan chp vs partide olsa demekki ayni şeyleri yapacaktı me tesadufki alman baskan gelişinden hemen sonra bu açıklamaları yaptilar insanın aklına Cook seyler geliyor ha sadece onlarmi mevcut iktidarda muhakkak ki biryerlerden direktif aldi kesin . 0 0
  • Sinan Udil: Esad hatasını anlayıp özür dilediğine göre, ülkesine demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı getirdiğine göre artık barış yapabiliriz 0 9 Yanıtla
  • Şehmus Aydın: sayın Hakan Fidan bir operasyon çeker Beşar Esad'ın aklını alır 2 7 Yanıtla
    Saim Dolanbay: çok komik milletin aklıyla alay etmeyin. 0 0
  • Hakan Topcu: Yakında başka bi olay patlar normallesemeden anormal oluruz 3 4 Yanıtla
  • ferhat eser: hayırlısı olur inşallah 3 0 Yanıtla
  • Ahmet özcan: Tüm insanlık adına üzüldüğüm tek konu birilerinin eli ile dili arasında kader döngümüzün değişime uğraması.onlar bir dost bir düşman yıkılan kaybolan ezilen katledilen hiçbir şekilde bu olanlara karşı koyamayan sıradan insan 2 0 Yanıtla
  • Oooo: Esed e muhalif kişileri destekledik 1 milyon insan öldü. Bu bir milyon insanın sorumluluğunu kim alacak? 1 0 Yanıtla
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