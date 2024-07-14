Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Suriye arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı ortak basın toplantısında dış politikaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"ÇAĞRIMIZIN KARŞILIK BULMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Suriye ile normalleşme adımlarına ilişkin Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon barış ile ilgili bir vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz. Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor. Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA MÜLTECİNİN GELMESİNİ ENGELLİYORLAR"

"Suriye muhalifleriyle ilgili de durduğumuz yer değişmedi." diyen Bakan Fidan, "Bu kardeşlerimiz şu anda kontrol ettikleri bölgelerde Türkiye'ye daha fazla mültecinin gelmesini engelliyor." şeklinde konuştu.

SURİYE'DEN YEŞİL IŞIK

Öte yandan önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'e yaptığı normalleşme çağrısına Şam yönetiminden yanıt geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğu vurgulanarak, "Suriye topraklarında yasa dışı olarak bulunan güçlerin çekilmesi ve iki ülkenin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadelede arzu edilen sonuçların elde edilmesi için net temellere dayanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN: YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATALIM İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı'mı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.