Suriye ile YPG, Haseke\'de anlaşmaya vardı

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Ayn el-Arab hattındaki Sırrin beldesine girerken, Haseke ilinin güneyinde terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla şiddetli çatışmalar yaşandı. Bölgede gerilim artarken, beklenen haber geldi.

SURİYE VE YPG, HASEKE İÇİN ANLAŞTI

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin çeşitli başlıklarda ortak bir anlayışa varıldığını açıkladı. Yayımlanan resmi bildiride, bölgelerin entegrasyon sürecine ilişkin detaylı bir plan oluşturulması amacıyla SDG yönetimine 4 günlük bir istişare süresi tanındığı belirtildi.

Söz konusu mutabakat kapsamında, bir uzlaşmaya varılması durumunda Suriye ordu birliklerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, bu birliklerin şehirlerin dış hatlarında konuşlanacağı ifade edildi. Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ilerleyen süreçte ele alınacağı kaydedildi.

MAZLUM ABDİ, SAVUNMA BAKANI YARDIMCILIĞI'NA ADAY ÖNERECEK

Açıklamada, Suriye askeri güçlerinin bölgedeki Kürt köylerine girmeyeceği ve bu yerleşim yerlerinde mutabakat uyarınca bölge halkından oluşan yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı gücün bulunmayacağı kesin bir dille vurgulandı. Bildiride ayrıca terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin Savunma Bakan Yardımcılığı makamı için bir aday önereceği ve bunun yanı sıra Haseke Valiliği, Halk Meclisi temsili ve devlet kurumlarında istihdam edilecek personel listeleri için de adaylar sunacağı belirtildi.

SDG UNSURLARI, SAVUNMA VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINA BAĞLANACAK

Tarafların SDG'ye bağlı tüm unsurların Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesine entegre edilmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edilen açıklamada, detaylı mekanizmalara ilişkin teknik tartışmaların sürdüğü, sivil kurumların da Suriye devlet yapısına dahil edileceği aktarıldı. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından geçtiğimiz günlerde imzalanan ve Kürt vatandaşların dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname'nin uygulanacağı belirtilerek, bu adımın tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alındığı birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü olduğu vurgulandı. Söz konusu anlayış birliğinin uygulama sürecinin bugün saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

AYN EL-ARAB HATTI

Ayn el-Arab hattında ise bölgeye Münbiç yönünden, Fırat Nehri üzerinden geçişi sağlayan Karakozak Köprüsü çevresinde askeri hareketlilik sürüyor.

Köprünün başına hakim tepelik alandan ateş açan teröristler, ordunun köprü üzerinden geçişini engelliyor.

Karakozak Köprüsü'nün yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda, Ayn el-Arab ilçe merkezinin de 35 kilometre güneyinde kalan Sırrin beldesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ise ordu birlikleri beldeye girdi.

Sırrin beldesinde şiddetli çatışmalar devam ederken ordu kontrolü sağlamaya çalışıyor.

18 OCAK MUTABAKATI

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.