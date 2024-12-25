Suriye İran\'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor

Dünya

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim şekillenirken; uluslararası ilişkiler de yeniden yapılanıyor. Yeni yönetimin özellikle Esad rejimine destek veren ülkelerle nasıl bir ilişki geliştireceği merak ediliyor.

İRAN'LA GERİLİM SÜRÜYOR

Bu ülkelerin başında ise İran geliyor. Esad rejimine verdiği destekle bilinen İran'la yeni yönetimin iletişim kurmadığı belirtildi.

Lübnan merkezli El-Müdün gazetesine konuşan Suriyeli bir kaynak, Şam Büyükelçiliği ve Suriye'nin Tahran Büyükelçiliğinin açılmasıyla ilgili diplomatik görüşmeler de dahil olmak üzere siyasi yönetimin İran'la görüşmediğini söyledi. Kaynak ayrıca, Tahran yönetimine dava açacaklarını da bildirdi.

300 MİLYAR DOLARLIK DAVA

Davaya gerekçe olarak İran'ın 'suç teşkil eden ve keyfi' politikalarının Suriyelilere ve Suriye altyapısına verdiği zarar gösterildi. Yeni Suriye yönetimi, İran'ın kendilerine 300 milyar dolar tazminat ödemesini talep etti.