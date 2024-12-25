Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor

Suriye İran\'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor

Suriye'nin yeni yönetiminin, Beşar Esad'a destek veren İran aleyhinde, uluslararası mahkemeler aracılığıyla dava açacağı öne sürüldü.

25.12.2024 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim şekillenirken; uluslararası ilişkiler de yeniden yapılanıyor. Yeni yönetimin özellikle Esad rejimine destek veren ülkelerle nasıl bir ilişki geliştireceği merak ediliyor.

İRAN'LA GERİLİM SÜRÜYOR

Bu ülkelerin başında ise İran geliyor. Esad rejimine verdiği destekle bilinen İran'la yeni yönetimin iletişim kurmadığı belirtildi.

Lübnan merkezli El-Müdün gazetesine konuşan Suriyeli bir kaynak, Şam Büyükelçiliği ve Suriye'nin Tahran Büyükelçiliğinin açılmasıyla ilgili diplomatik görüşmeler de dahil olmak üzere siyasi yönetimin İran'la görüşmediğini söyledi. Kaynak ayrıca, Tahran yönetimine dava açacaklarını da bildirdi.

300 MİLYAR DOLARLIK DAVA

Davaya gerekçe olarak İran'ın 'suç teşkil eden ve keyfi' politikalarının Suriyelilere ve Suriye altyapısına verdiği zarar gösterildi. Yeni Suriye yönetimi, İran'ın kendilerine 300 milyar dolar tazminat ödemesini talep etti.

Politika, Suriye, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz:
    amerikanın iranı bitirme planı 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 02:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.