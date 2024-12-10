Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek

Geniş Video İzle

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası isyancı güçler, Seydnaya Hapishanesi'ni ele geçirdi. Hapishane, binlerce mahkuma işkence yapıldığı ile biliniyor. İsyancılar, hapishanenin gizli bölmelerinde çok sayıda ceset ve işkence aleti buldu.

10.12.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsyancılar, binlerce mahkuma işkence yapılan Seydnaya Hapishanesi'ni ele geçirdi. Hapishanede bulunan cesetler ve işkence aletleri, yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından isyancı güçler, ülkenin en korkunç hapishanesi olarak bilinen Seydnaya'ya girdi. Hapishanenin gizli bölmelerinde yığınlar halinde kıyafet, ayakkabı ve işkenceyle öldürülmüş mahkumların cesetleri bulundu.

Binlerce Suriyeli vatandaş, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını bulmak umuduyla hapishanenin önünde toplandı. Serbest bırakılan mahkumlar, işkenceden sakat kalmış, hastalıktan bitkin düşmüş durumda sokaklarda geziyordu.

"İŞKENCECİLER HESAP VERECEK"

İsyancı güçlerin lideri Ahmed el- Şara, yaptığı açıklamada "Suriye halkına yapılan bu zulümlerin hesabını soracağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak" dedi.

Şam'daki Mezze Hava Üssü'nde kendisine "Hitler" diyen bir gardiyanın, mahkumlara sistematik işkence yaptığı ortaya çıktı. Eski mahkumların anlattığına göre, tutukluları hayvan gibi davranmaya zorluyor, dondurucu soğukta çıplak halde tutuyor ve sürekli dövüyordu.

Esad rejiminin çökmesiyle birlikte ülkedeki diğer hapishanelerde yaşanan vahşetin de gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek

İnsan Hakları, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    ahmedcim israil gümbür gümbür geliyor bugün yarın şam merkezine ulaşırlar bence sen şimdiden saklan 11 39 Yanıtla
  • Buseyr Adema:
    Ahmet kardeşim bu alçak İsrail seni kullanmış olmasın ülkenin bütün kritik noktalarini mühimmat ve askeri üsleri yerle bir etti sen yine kendine dikkat et Bin ladinin akibetine ugramiyasin 7 4 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    İsyancı değil direnişci 2 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    İsyancı güçlermi şayet Türkiye için aynısı olursa ülkenin evlatları ülkeyi koruduğu zaman isyancılar olarak mı adlandırılacak gazateciligi lütfen düzgün bir biçimde yapınız!. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
00:11 Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
23:34 Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
23:13 AK Partili Efkan Ala’dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz AK Partili Efkan Ala'dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz
23:02 Özgür Özel: Suriye’de geçiş hükümeti kurmanın zamanı Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı
22:58 Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 18:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.