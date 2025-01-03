Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti

Geniş Video İzle

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, başkent Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda HTŞ lideri Ahmed el Şara ile bir araya geldi. Bu ziyaret Esad yönetiminin yıkılması sonrası AB'den Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret olması yönünden büyük önem arz ediyor.

03.01.2025 16:25  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun bugün başkent Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara ile bir araya geldi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Bu, aynı zamanda, HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu. İki bakan, ziyaretlerinde, Suriye ile yeni bir ilişki kurmak istediklerini belirterek barışçıl bir geçiş çağrısında bulundu.

Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti

KADIN BAKANA ELİNİ UZATMADI

Ahmed el Şara'nın karşılama sırasında Barrot'nun elini sıktı ama Baerbock'un elini sıkmayarak elini göğsüne götürdü. Baerbock da buna benzer şekilde yanıt verdi.

SEDNAYA'YI ZİYARET ETTİLER

Barrot ve Baerbock, Ahmed el Şara ile bir araya gelmeden önce Şam'ın dışında, Esad döneminde yargısız infaz, işkence ve gözaltına kayıplarla bilinen, Esad yönetiminin devrilmesi sonrası 4 bin kadar tutuklunun serbest bırakıldığı Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti

ÇELİK YELEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetinin Suriye'ye geldikleri sırada çelik yelek giymesi dikkatlerden kaçmazken Şam'a da askeri uçakla geldikleri görüldü.

Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti

Uluslararası İlişkiler, Almanya, Suriye, Fransa, Güncel, Dünya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    batının kuklası olucak suriye yazık oldu demokrasi gelmiycek buraya hiç bir zaman 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.