Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti

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AK Partili Şamil Tayyar\'dan \'Ahmet Türk\' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Bütün parayı cebinden ödedi! En büyük sorunu bir çırpıda çözdü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun bugün başkent Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara ile bir araya geldi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Bu, aynı zamanda, HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu. İki bakan, ziyaretlerinde, Suriye ile yeni bir ilişki kurmak istediklerini belirterek barışçıl bir geçiş çağrısında bulundu.

KADIN BAKANA ELİNİ UZATMADI

Ahmed el Şara'nın karşılama sırasında Barrot'nun elini sıktı ama Baerbock'un elini sıkmayarak elini göğsüne götürdü. Baerbock da buna benzer şekilde yanıt verdi.

SEDNAYA'YI ZİYARET ETTİLER

Barrot ve Baerbock, Ahmed el Şara ile bir araya gelmeden önce Şam'ın dışında, Esad döneminde yargısız infaz, işkence ve gözaltına kayıplarla bilinen, Esad yönetiminin devrilmesi sonrası 4 bin kadar tutuklunun serbest bırakıldığı Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

ÇELİK YELEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetinin Suriye'ye geldikleri sırada çelik yelek giymesi dikkatlerden kaçmazken Şam'a da askeri uçakla geldikleri görüldü.