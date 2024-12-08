Suriye Milli Ordusu Münbiç\'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı

Dünya

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonları belli oldu

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı

Hazine Bakanı Şimşek: 2020\'den beri en düşük seviye

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Çarşamba günü geniş çaplı bir saldırı başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede birçok kentin kontrolünü ele geçirdi.

ŞAM ELE GEÇİRİLDİ, BAAS REJİMİ SONA ERDİ

Dün akşam başkent Şam'ı da kontrolünü altına almayı başaran muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejiminin de sonunu getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı.

SIRADAKİ HEDEF MÜNBİÇ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/ YPG'ye operasyon başlattı. Güvenlik Kaynakları'ndan yapılan açıklamada "SMO, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı" denildi.

Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir."

HALK TERÖRİSTLERİ KOVALAMAYA BAŞLADI

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Tekbir getiren halk, taş ve sopalarla teröristleri ilçeden kovalamaya başladı. Zırhlı araçlardaki teröristlerin de hiçbir karşılık vermeden bölgeden kaçtığı görüldü.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

PKK/YPG terör örgütü, ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen Münbiç ilçesini 2016 Mayıs-Ağustos döneminde başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği yönünde Türkiye'ye söz verilmiş, ancak bu söz yerine getirilmemişti.

Rusya da 2019 Ekim'de Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı. PKK/YPG'nin Suriye- Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.