Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Suriye Milli Ordusu\'nu yöneten ismin Bahçeli\'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat operasyonuna dair görüntülerde operasyonu yöneten komutanın Seyf Polat olduğu görüldü. Polat'ın geçtiğimiz temmuz ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

07.12.2024 11:07
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27 Kasım'dan beri Suriye ordusuyla çatışan ve hızla başkent Şam'a ilerleyen Esad muhalifi silahlı gruplar, İdlib, Halep ve Hama'dan sonra Dera'yı da ele geçirdi. Muhalifler Humus kentinin civar köylerini de alarak merkezine dayandı. Heyet El Tahrir Şam, Humus'taki Şam'a bağlı güçlere kenti terk etmeleri çağrısı yaptı.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

OPERASYONU SEYF POLAT YÖNETİYOR

İlerleyiş sürerken Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat operasyonuna dair yeni görüntüler paylaşıldı. Tel Rıfat operasyonunda Hamza Tümeni ve Sultan Süleyman Şah Tümeninin yer aldığı görüldü. Karargahtan paylaşılan görüntülerde operasyonu yöneten komutanın Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat olduğu ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞLERDİ

Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Müşterek Kuvvetler bileşenleri Hamza Özel Kuvvetler Tümeni komutanı Seyf Polat ve Süleyman Şah Tümeni Komutanı Muhammed Cesim, geçtiğimiz Temmuz ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Seyf Polat, Bahçeli'yi ziyaretiyle ilgili açıklamasında "Büyük bir gururla, tüm Türkmenlerin manevi lideri ve bölgenin güven ve huzur içinde yaşaması için milli çalışmanın önemini ilham eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendisine Suriyelilerin ve özellikle Türkmenlerin selamlarını ilettik. Suriye davasına verdiği destek için şükranlarımızı arz ettik. Zatıalileri, Türk ve Suriyeli halkları arasındaki tarihi kardeşliği vurguladı" ifadelerine yer vermişti.

Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

BAHÇELİ'DEN DESTEK MESAJI

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Türkmenleri'ne Türk devlet ve milleti olarak dün olduğu gibi bugün de ve yarın da desteklerini sürdüreceklerini ifade etmişti. Ayrıca Bahçeli, MHP olarak Türkmenlerin her zaman yanında olduklarını ve Suriye Türkmenlerinin haklı davalarını Türk devletinin ve milletinin bir parçası olduğunu ve her şartta Suriye Türkmenlerini her şartta destekleyeceklerinin altını çizmişti.

Devlet Bahçeli, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    Şeytan göründü!? Türkiye'nin 40 yıldır canını okuyan gizli örgüt deşifre oldu nihayet.! Allah'ın gazabı şeytana ve şeytanin çocuklarına hizmetkâr olan herkese dokunacak! Bahçeli denen zatın alnına odaklanın,orada şeytanın izlerini görecekler!¿ 22 63 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞAŞIRDIK MI 22 17 Yanıtla
  • hüsnü çalışır:
    Çakallar ciyaklamaya başlamış Devlet başa kuzgun leşe. Varolsun müslüman Türk birliği. 23 13 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Süfyan kimdir bilir misin¿. Coming soon..... 9 16 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    İşte şeytana rahmet okutacak tayfa göründü..?!? Sizi ALLAH'IN GAZABINDAN KİM KurtaracAK ŞAŞARIZ! 11 11 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Sondakika: Şeytan Türkiye'den Azledilmek için Allah'a müracaat etti ve ardına bakmadan kaçıp gitti bu Süfyan taifesinin topraklarından. 6 11 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Reis boşuna vakit Tamamdır demedi 4 1 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bu Devletin şöforü nerede ULAN ¿ Bulun bulun onu ,bak neler anlatacak! 0 2 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    hey yavrum hey hala millet bunlara oy verip bunları destekliyor 0 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Hiç düşündünüz mü? Bahçeli'nin Terörist başının azad olup halkın meclisinde kürsü de havlamasıni neden istedi? 40 yıldır verilen şehirler uğruna bunu nasıl cüret edip de söyledi, aşağıda sebebi anlatıldı..? .. 0 0 Yanıtla
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