Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG\'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu\'nda Tel Rıfat ilçe merkezine girdi.

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Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi meydanına kadar ulaşırken, dış kesimlerde teröristlerle çatışmalar sürüyor.

SURİYE MİLLİ ORDUSU, TEL RIFAT MERKEZİNDE

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmalara ilçenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında devam eden SMO güçleri, Tel Rıfat'ın batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezindeki meydana kadar ulaştı. Tel Rıfat'ın dış kesimlerinde ise yer yer çatışmalar sürüyor. Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşim birimlerinde terör örgütünün tuzakladığı çok sayıda mayın tespit edildi.

PKK'NIN SÖZDE TEL RIFAT SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda Tel Rıfat ve çevresinde yaklaşık 850 kilometrelik bir alan kontrol altına alındı. Ayrıca PKK ' Ypg'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu terörist de öldürüldü.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNU PKK'YA VERMEYE BAŞLADI

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

MUHALİFLER, İKİ HAVAALANINI ALDI

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti. SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.