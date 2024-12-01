Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu - Son Dakika
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Dünya

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

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Suriye Milli Ordusu'nun, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat kenti tamamen kuşatıldı. Operasyon sonucunda birçok terörist ele geçirilerek rehin alındı.

01.12.2024 17:26  Güncelleme: 17:38
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Suriye Milli Ordusu, PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat kentini tam kuşatmaya aldı. Bölgede birçok terörist kaçarken bazı PKK/YPG'liler ise ele geçirilerek rehin alındı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti. Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

BİRÇOK TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Son olarak SMO, Tel Rıfat'ın yakınındaki Deyr Cemal köyünü ele geçirdiklerini duyurdu. Bu Minnığ Havaalanı dışında alınan 6'ıncı köy oldu. SMO unsurları Tel Rıfat kırsalında birçok PKK/YPG'li teröristi de rehin aldı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Münbiç arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu. SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti. Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat\'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG\'ye Darbe Vurdu

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Son Dakika Dünya Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Akın:
    Pkk-ypg yide esed i de bitirip suriyede cumhuriyeti kurun istikrarı sağlayın inşallah 58 6 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Allahu ekber 45 7 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl:
    Sakallı şeytanlar devrede yine 14 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Herşey Yolunda Gibi Görünüyor 45 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Smo bu gidişle tek başına Suriyeyi tek başına pkk dan temizler 43 3 Yanıtla
  • İsa Demirel:
    Bizim olanı almaya geldik Lan şu pkk/pyd nin altına yatmadığı ülke kalmadı siz nasıl bir yaratıklarsınız 39 2 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç:
    Yolunuz açık bahtınız güzel olsun inşallah 12 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Rabbım yar ve yardımcınız olsun inşallah dualarımız sizinle özgür Suriye ordusu 1 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Lawrence nin öğrencileri devre de! ALLAHU EKBER! Nidaları artıracak kadar şeytan bu insanlığa büyük bir oyun Kirli bir tezgah kurmuştur! Öyle ki, dans ettire ettire Cehenneme götürür bir çok gafil beşeri de anlayamaz! Türkiye Suriye'ye ve ESED e yardım etmelidirler! RUSYA PUTİN ile güvenli ülkedir! İşbirliği konusunda acele edin! 0 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Tekbir! " ALLAH'U EKBER! " LA GALİBE İLLALLAH 0 0 Yanıtla
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