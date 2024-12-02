Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Geniş Video İzle

27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçiren muhalifler adına açıklama yapan Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Hadi El Bahra "Rejim siyasi çözüm için masaya oturana kadar askeri operasyonu durdurmayacağız, Esad ile savaşacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.

02.12.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam itibarıyla Tel Rıfat'ı da ele geçirdi.

SURİYE MUHALEFETİNDEN NET MESAJ

Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi haritanın da değişmesine neden olurken silahlı gruplar adına son açıklama ise Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Hadi El Bahra'dan geldi.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

"ESAD İLE SAVAŞACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Suriye muhalefeti adına net bir mesaj veren Bahra "Rejim siyasi çözüm için masaya oturana kadar askeri operasyonu durdurmayacağız, Esad ile savaşacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

SURİYE MİLLİ ORDUSU İLERLEYİŞİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi. Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı. Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Operasyon, Güncel, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Abuzer Yavuz:
    ABD NİN HİZMETKÂRISINIZ AMACINIZ SURİYEYİ DEVİRİP İSRAİL VE AMERİKA YI BÖLGEYE YERKEŞTİRMEK 32 55 Yanıtla
  • Melike:
    helal size 53 27 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    tebrik ediyorum ???????????????? 33 19 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Boş haberler Türk milleti perişan halk geçinme derdinde. Akape Erdoan yüzsüzü hala iktidarda . Ülke bataklığa düştü 22 27 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Devlet teröristle masaya oturmaz.. 27 14 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yiyin yiyin birbirinizi....... Yazıklar olsun... Bazıları nasıl mutlu oluyor buna..... Kafanız basmıyo 12 10 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Kimmiş bu milli ordu? 10 8 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    Telrıfat hala alınmadı yalnız 4 12 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hatta birbiriniz bitirene kadar devam edebilirsiniz 5 9 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Devam ancak suriyeliler böyle ülkelerine döner. Türk askerimizi geri tutun bunlara silah ve insansız hava imkanlarımızla destek sağlayın bunlar savaşsın aynı şekil devam 8 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.