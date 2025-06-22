Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Şam\'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
22.06.2025 19:26
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Şam\'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, bir intihar bombacısının kendini patlattığını söylerken, olayda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye, bombalı saldırı haberiyle sarsıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye yönelik bombalı bir saldırı düzenlendiği öğrenildi.

PAZAR AYİNİ SIRASINDA PATLAMA

Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyasRum Ortodoks Kilisesi'nde meydana geldiği belirten saldırıda kilisede büyük maddi hasar oluştu. Saldırının pazar ayini sırasında yapıldığı belirtildi.

Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suriye'yi sarsan saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alırken; patlamaya ilişkin soruşturma da başlatıldı.

SURİYE: SALDIRIYI DAEŞ YAPTI

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, saldırının DAEŞ tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

İşte yerle bir olan kiliseden görüntüler:

Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncel, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • zeki69:
    İsrail patlatmıştır 203 17 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    atakan simsek zaren Turkiye bastan oyunun icinde Suriye de Gaze de teroristlerin yaninda rol aldik 45 141 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Türkiye oyuna gelme 125 14 Yanıtla
    tayman1971:
    o ahhmeeet değilmiydi ?????? 0 0
  • Deniz Kisa:
    Kilisenin bu teroristlere ne zarari oldu 63 34 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Aman Aman Müslüman Din Kardeşlerimize Zarar Gelmesinde. 53 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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