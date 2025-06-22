Şam\'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye, bombalı saldırı haberiyle sarsıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye yönelik bombalı bir saldırı düzenlendiği öğrenildi.

PAZAR AYİNİ SIRASINDA PATLAMA

Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyasRum Ortodoks Kilisesi'nde meydana geldiği belirten saldırıda kilisede büyük maddi hasar oluştu. Saldırının pazar ayini sırasında yapıldığı belirtildi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suriye'yi sarsan saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alırken; patlamaya ilişkin soruşturma da başlatıldı.

SURİYE: SALDIRIYI DAEŞ YAPTI

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, saldırının DAEŞ tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

İşte yerle bir olan kiliseden görüntüler: