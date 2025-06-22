Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Suriye, bombalı saldırı haberiyle sarsıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye yönelik bombalı bir saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyasRum Ortodoks Kilisesi'nde meydana geldiği belirten saldırıda kilisede büyük maddi hasar oluştu. Saldırının pazar ayini sırasında yapıldığı belirtildi.
Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'yi sarsan saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alırken; patlamaya ilişkin soruşturma da başlatıldı.
Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, saldırının DAEŞ tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
İşte yerle bir olan kiliseden görüntüler:
Son Dakika › Dünya › Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)