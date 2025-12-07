'Kurtuluş Günü' öncesi Şam'da patlama! O ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika
Dünya

'Kurtuluş Günü' öncesi Şam'da patlama! O ihtimal üzerinde duruluyor

07.12.2025 16:56
Suriye'nin başkenti Şam'daki Four Seasons Oteli yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamalarında bomba paniği yaşandı.

EMEVİ MEYDANI YAKINLARINDA PATLAMA

Başkent Şam'daki kutlamalar sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.

SES BOMBASI İHTİMALİ

İlk bilgilere göre, patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  Ömer Bilgin:
    İsrail kesin yapan
  Yasemin Zehra:
