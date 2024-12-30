Suriye'nin geleceğini belirleyecek konferansın tarihi belli oldu

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken yeni yönetimden üst düzey bir siyasi kaynak, Ocak ayının 4'ü ve 5'i arasında düzenlenecek ulusal konferans için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

KONFERANSA 1200 SURİYELİ KATILACAK

Konferans, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılacak ve 1200 Suriyeli kişilik katılım gösterecek. Davet edilen kişiler, herhangi bir kurumu temsil etmeyecek, bireysel olarak katılacaklar. Suriye TV'ye konuşan bir kaynak, ulusal konferansa hazırlık komitesinin duyurusunun önümüzdeki saatlerde yapılacağını belirtti. Bu komite, davet listelerini hazırlayacak ve davetiyeleri gönderecek.

SURİYE VE DIŞINDAN HERKES DAVETLİ

Kaynak, her vilayetin 70 ila 100 kişilik bir temsil kontenjanına sahip olacağını ve "tüm sosyal sınıflardan, gençlerden ve kadınlardan temsilciler alınacağını" vurguladı. Konferansa yurt dışındaki Suriyeliler de davet edilecek. Asker ve din adamlarının yanı sıra yurt dışındaki Suriyeli politikacılar, sivil toplum temsilcileri, uzmanlar ve insan hakları savunucuları kendi imkanlarıyla gelmek üzere davet edilecek. Kaynağa göre, yurt dışındaki herhangi bir kurumun temsil edilmesine izin verilmeyecek. Sebep olarak, "rejimin düşüşüyle birlikte tüm bu yapıların sona erdiği" gerekçesi sunuldu.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Ulusal Konferans'ın, Suriye'nin geleceğini belirleyecek bir dizi kararın alınacağı bir platform olması bekleniyor. Kaynak, Halk Meclisi, Heyet Tahrir el-Şam ve tüm askeri oluşumların feshedileceğini ve Suriye ordusunun yeniden yapılandırılacağının duyurulacağını aktardı.

Konferansta, Suriye'nin farklılıklarını dikkate alan uzmanlardan oluşan bir anayasa hazırlık komitesinin kurulmasının ilan edilmesi bekleniyor. Kaynak, geçici başkana danışmanlık yapacak bir danışma organı kurulması olasılığının da değerlendirildiğini ve bu organın yürütme yetkisine destek sağlayacağını belirtti.