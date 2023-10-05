Suriye'de askeri akademi ödül törenine saldırı! 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Suriye'nin Humus kentinde bir askeri akademiye düzenlenen İHA saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

TÖREN SONA ERDİĞİ AN SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Suriye devlet televizyonu, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden olayın bir terör saldırısı olduğunu raporladı ve olayda çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı. İlk verilere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 150'den fazla kişi yaralandı. Saldırının, mezuniyet töreni sona erdikten hemen sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

SAVUNMA BAKANININ DA YARALANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas'ın Humus Askeri Akademisi'ne düzenlenen saldırı sırasında yaralandığı iddia edildi. Saldırı, mezuniyet törenine katılan subaylar aileleriyle fotoğraf çektirirken gerçekleşti. Hayatını kaybedenler arasında birçok çocuğun da yer aldığı söyleniyor. Hayatta kalanlar daha sonra Humus Askeri Hastanesi'ne nakledildi.

BAKANLIKTAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Savunma Bakanlığı, saldırının "tanınmış uluslararası taraflar tarafından desteklenen silahlı terörist örgütler tarafından gerçekleştirildiğini" iddia etti. Bakanlık açıklamada şunları söyledi: "Saldırı, törenin sona ermesinin hemen ardından meydana geldi ve çok sayıda şehit, hem sivil hem de askeri personel ile davet edilen aileler arasında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere onlarca yaralıya neden oldu."

DAHA ÖNCE İSRAİL'İN HEDEFİ OLMUŞTU

Saldırının sorumluluğu henüz üstlenilmedi. Önceki dönemlerde rejim güçleri, özellikle Humus'un yakınlarında, İsrail tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına hedef olmuştu. Ancak İsrail bu tür saldırıları nadiren üstleniyor.